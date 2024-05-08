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Банки будут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности», пишут «Известия».

Банки будут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками

Согласно документу, банки должны будут дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении транзакции.

Депутат от «Единой России» Наталья Костенко сообщила, что законопроект в первом чтении могут принять после 13-15 мая. Ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы. 

Инициативу поддерживают в ЦБ, отмечая, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких людей.

Фото на обложке: Unsplash

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