Банки будут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками

Банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности», пишут «Известия».
Согласно документу, банки должны будут дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении транзакции.
Депутат от «Единой России» Наталья Костенко сообщила, что законопроект в первом чтении могут принять после 13-15 мая. Ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.
Инициативу поддерживают в ЦБ, отмечая, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких людей.
Фото на обложке: Unsplash
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