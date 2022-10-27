В конце 2022 года «Соллерс» запустит производство новой линейки LCV под своим брендом на площадке «Соллерс Форд». Речь идет о двух новых моделях автомобилей бескапотной и полукапотной компановки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн, сообщило агентство «Прайм».
Ford Motor Company вышла из совместного предприятия с «Соллерс», продав свою долю в 49% по номинальной стоимости. Ford не работает в России со 2 марта. «Соллерс Форд» управляет заводом во Всеволожске Ленинградской области, Елабуге и Набережных Челнах в Татарстане.
Производство LCV может начаться на заводе в Елабуге. Проект поможет задействовать весь персонал «Соллерс Форд».
В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У группы есть приостановленные с марта СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.
Фото на обложке: Unsplash
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