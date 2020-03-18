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СМИ: Сергей Солонин стал собственником сети кафе самообслуживания «Обед-буфет»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Совладелец группы Qiwi Сергей Солонин стал единственным собственником сети кафе самообслуживания «Обед-буфет», в которую раньше инвестировал. Об этом пишет «Коммерсантъ».

СМИ: Сергей Солонин стал собственником сети кафе самообслуживания «Обед-буфет»

Подробности сделки не известны.

Сеть ресторанов домашней кухни «Обед-буфет» была запущена в 2015 году. Изначально проект развивали сооснователь холдинга Ginza Дмитрий Сергеев и ресторатор Алексей Васильчук.

По собственным данным, сеть включает три объекта в Москве и один — в Санкт-Петербурге. Предлагает клиентам 600 блюд 16 кухонь мира, указано на сайте проекта. Средний чек составляет до 1 тысячи рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, сетью управляет ООО «Вкусные решения». Учредителем и гендиректором компании является Ольга Захарчук. В 2018 году выручка ООО «Вкусные решения» составила 32 млн рублей, убыток — 22 млн рублей.

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Фото: ID1974 / Shutterstock

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