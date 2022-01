Акции Sony рухнули после анонса сделки Microsoft и Activision Blizzard

Стоимость акций Sony Group Corporation на Токийской фондовой бирже с открытием торгов 18 января рухнули на 12,8% до 12,4 тыс. японских йен за штуку. Такое значительное падение котировок стало сильнейшим для компании с 2008 года.

Причиной для падения стоимости акций Sony могу стать анонс сделки по покупке издателя игра Activision Blizzard (AB) компанией Microsoft. Инвесторы опасаются, что в случае перехода AB под контроль Microsoft, и без того высокая конкуренция на рынке видеоигр усилится еще больше, и это может плохо сказаться на бизнесе Sony.

Одна из самых популярных игр в активе AB – Call of Duty, может перейти в магазин Microsoft Game Pass, которая является едва ли не главным конкурентом сервисов Sony PlayStation Plus и PlayStation Now. Компания Билла Гейтса также получит контроль над франшизой Diablo, а также World of Warcraft, Overwatch и другими играми, которые позволяли AB получат значительный доход.

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard 18 января. Сумма сделки составит $68,7 млрд, если ее одобрит регулятор. Сделку планируют закрыть в середине 2023 года. До этого момента Activision Blizzard будет работать как независимая компания.

