Акции Sony рухнули после анонса сделки Microsoft и Activision Blizzard

Акции японского техногиганта Sony рухнули с открытием биржи в Токио. Инвесторы опасаются, что сделка по покупке издателя игр Activision Blizzard компанией Microsoft увеличит и без того высокую конкуренцию на рынке видеоигр, что может плохо сказаться на бизнесе Sony.
Стоимость акций Sony Group Corporation на Токийской фондовой бирже с открытием торгов 18 января рухнули на 12,8% до 12,4 тыс. японских йен за штуку. Такое значительное падение котировок стало сильнейшим для компании с 2008 года.
Причиной для падения стоимости акций Sony могу стать анонс сделки по покупке издателя игра Activision Blizzard (AB) компанией Microsoft. Инвесторы опасаются, что в случае перехода AB под контроль Microsoft, и без того высокая конкуренция на рынке видеоигр усилится еще больше, и это может плохо сказаться на бизнесе Sony.
Одна из самых популярных игр в активе AB – Call of Duty, может перейти в магазин Microsoft Game Pass, которая является едва ли не главным конкурентом сервисов Sony PlayStation Plus и PlayStation Now. Компания Билла Гейтса также получит контроль над франшизой Diablo, а также World of Warcraft, Overwatch и другими играми, которые позволяли AB получат значительный доход.
Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard 18 января. Сумма сделки составит $68,7 млрд, если ее одобрит регулятор. Сделку планируют закрыть в середине 2023 года. До этого момента Activision Blizzard будет работать как независимая компания.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: ArieStudio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Все дороги ведут к Microsoft»: CEO Activision Blizzard Бобби Котик объяснил продажу компании
- 2 Акции Activision Blizzard подорожали на 33% после новости о продаже Microsoft
- 3 Microsoft объявила о покупке компании-разработчика игр Activision Blizzard
- 4 Activision Blizzard уволила 37 сотрудников из-за секс-скандала
- 5 Цифры дня. Забудь меня, Google
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022