По мотивам полета Гагарина: для ракеты «Союз» впервые разработали новый дизайн

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2» будет представлена в новом дизайне. Она будет окрашена в бело-синие цвета вместо стандартных серо-оранжевых. Источником вдохновения для изменения внешнего вида аппарата стал прототип ракеты «Восток», на которой в первый космический полет в 1961 году отправился Юрий Гагарин. Об этом компания «Роскосмос» сообщила на своем сайте.

Прототип ракеты «Восток» полностью окрашен в белый цвет. «Союзы», в свою очередь, всегда были серыми. Однако перед запуском ракета белеет из-за инея, покрывающего баки жидкого кислорода.

Цветовая гамма ракет «Союз» меняется впервые с начала их эксплуатации в 1966 году.

Новый дизайн ракеты разрабатывала компания-оператор «Роскосмоса» по коммерческим пусковым программам «Главкосмос Пусковые Услуги». По задумке, серые блоки станут белыми, а окантовки ракеты заменят на корпоративный ярко-синий цвет.

Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет.

В остальном — оранжевый цвет на носителе заменит синий. Цвет переходного отсека вместо серого станет синим.

Пуск «Союза-2» запланирован на 20 марта 2021 года.

Предполагается, что и другие пуски этого года, проходящие по контрактам с «Главкосмос Пусковые Услуги», будут проводиться в новой цветовой гамме.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» в 2017 году.

Фото: «Роскосмос»