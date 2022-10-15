Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Союзмультфильм» откроет сеть детских ресторанов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Киностудия «Союзмультфильм» запускает «Союзмульткафе» — франшизу в сфере общественного питания. Она предполагает форматы ресторана, кафе, корнер-киоска и фуд-трака.

«Союзмультфильм» откроет сеть детских ресторанов

Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе студии. Франчайзи смогут показывать мультфильмы из коллекции киностудии, а также использовать образы героев «Простоквашино», «Винни-Пуха», «Умки» и других известных картин в оформлении интерьеров и меню.

Партнером «Союзмультфильма» выступает «СМ-Франшиза». К 2024 году студия планирует открыть 30 кафе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а также запустить до 20 фуд-траков и киосков в весенне-летний период.

Франшиза на открытие кафе будет стоить от 2,5 млн рублей, размер роялти составит 7%. Стоимость запуска корнер-киоска равняется 350 тысячам рублей с роялти 6%. Суммарно запуск кафе может обойтись франчайзи от 25 млн рублей.

Как уточняет ТАСС, подробнее о планах развития сети «Союзмульткафе» студия расскажет на выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.

Сеть ресторанов общественного питания станет третьей франшизой «Союзмультфильма». У студии уже есть парки аттракционов «Союзмультпарк» и центры с развивающими программами для детей «Союзмультклуб».

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская поделилась мнением с «Коммерсантом», что в сегменте детских кафе у «Союзмультфильма» больше шансов получить высокий спрос, чем, например, в сфере дополнительного образования.

Насколько хорошо вы знаете героев и яркие события российского бизнеса за последние 10 лет? Пройдите тест по ссылке
Фото: Nadya So / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Delivery Club появилась доставка из «Яндекс.Лавки»
  2. 2 Новое в санитарных нормах общепита: что учесть владельцам
  3. 3 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
  4. 4 «Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности
  5. 5 Защищенный выход на новые рынки: где экспортная компания может получить помощь от государства
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

15 октября 2022

Акселератор «Туннельный эффект» на базе МФТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Списки и рейтинги

VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей

Новости

Михаил Фридман заявил о готовности безвозмездно передать Украине контроль над местным «Альфа-банком»

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Новости

Бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин покупает Avito — The Bell