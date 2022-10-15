«Союзмультфильм» откроет сеть детских ресторанов

Киностудия «Союзмультфильм» запускает «Союзмульткафе» — франшизу в сфере общественного питания. Она предполагает форматы ресторана, кафе, корнер-киоска и фуд-трака.
Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе студии. Франчайзи смогут показывать мультфильмы из коллекции киностудии, а также использовать образы героев «Простоквашино», «Винни-Пуха», «Умки» и других известных картин в оформлении интерьеров и меню.
Партнером «Союзмультфильма» выступает «СМ-Франшиза». К 2024 году студия планирует открыть 30 кафе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а также запустить до 20 фуд-траков и киосков в весенне-летний период.
Франшиза на открытие кафе будет стоить от 2,5 млн рублей, размер роялти составит 7%. Стоимость запуска корнер-киоска равняется 350 тысячам рублей с роялти 6%. Суммарно запуск кафе может обойтись франчайзи от 25 млн рублей.
Как уточняет ТАСС, подробнее о планах развития сети «Союзмульткафе» студия расскажет на выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.
Сеть ресторанов общественного питания станет третьей франшизой «Союзмультфильма». У студии уже есть парки аттракционов «Союзмультпарк» и центры с развивающими программами для детей «Союзмультклуб».
Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская поделилась мнением с «Коммерсантом», что в сегменте детских кафе у «Союзмультфильма» больше шансов получить высокий спрос, чем, например, в сфере дополнительного образования.
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