В России внедрят механизм размещения на бирже через SPAC

Минэкономразвития планирует запустить механизм SPAC (special purpose acquisition company) в России уже весной 2022 года, сообщил Forbes со ссылкой на представителя министерства. Для этой цели Минэк проведет поиск заинтересованных компаний. Ожидается, что первые размещения пройдут на Мосбирже или СПБ Бирже.

В рамках рабочей группы по разработке правил для российских SPAC в проекте участвуют Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в «Роснано», и ассоциация «НП РТС» — крупнейший акционер СПБ Биржи.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ рассчитывает, что при помощи SPAC новые компании смогут привлечь деньги не только от венчурных инвесторов, но и от институциональных и розничных.

В конце 2021 года в Минэке прошла серия совещаний по доступным финансам. На данный момент концепция SPAC предпполагает, что в России можно будет зарегистрировать такую компанию, которая будет называться «проектной», и привлечь туда деньги инвесторов. Для этой цели Минэк предлагает дополнить ФЗ «О рынке ценных бумаг» понятием проектной компании, которая создается «с целью реорганизации» через присоединение к другой компании.

Инвесторы при создании SPAC получат «учредительские акции» класса B. Их деньги будут храниться на трастовом счете или эскроу-счете, компания сможет потратить их только на слияние. После слияния с «целью реорганизации» учредительские акции конвертируются в акции класса A в соотношении 1:1.

При этом Минэк хочет позволить SPAC привлекать деньги не только через акции, но и через размещение цифровых финансовых активов на бирже. Для этого предлагается внести изменения в законодательство, чтобы в том числе ПИФы, НПФы, страховые компании и банки могли инвестировать в такие компании.

Минэк рассчитывает, что механизм SPAC позволит непубличным российским компаниям привлекать дополнительные инвестиции и при этом не вкладываться в дорогостоящую процедуру IPO. В свою очередь инвесторы получат защищенный инструмент под управлением профессиональных участников рынка. Кроме того, по мнению представителя «НП РТС», механизм также позволит сократить сроки получения финансирования. Против SPAC в России выступает Минфин, который считает, что при размещении через пустышку есть коррупционные риски и под вопросом доверие к рынку в целом.

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