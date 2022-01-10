Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России внедрят механизм размещения на бирже через SPAC

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минэкономразвития весной 2022 года начнет поиск российских компаний для пилотных размещений на бирже через SPAC. Для разработки правил для SPAC правительство привлекло структуру «Роснано» и основного акционера СПБ Биржи.

В России внедрят механизм размещения на бирже через SPAC

Минэкономразвития планирует запустить механизм SPAC (special purpose acquisition company) в России уже весной 2022 года, сообщил Forbes со ссылкой на представителя министерства. Для этой цели Минэк проведет поиск заинтересованных компаний. Ожидается, что первые размещения пройдут на Мосбирже или СПБ Бирже. 

В рамках рабочей группы по разработке правил для российских SPAC в проекте участвуют Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в «Роснано», и ассоциация «НП РТС» — крупнейший акционер СПБ Биржи.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ рассчитывает, что при помощи SPAC новые компании смогут привлечь деньги не только от венчурных инвесторов, но и от институциональных и розничных.

В конце 2021 года в Минэке прошла серия совещаний по доступным финансам. На данный момент концепция SPAC предпполагает, что в России можно будет зарегистрировать такую компанию, которая будет называться «проектной», и привлечь туда деньги инвесторов. Для этой цели Минэк предлагает дополнить ФЗ «О рынке ценных бумаг» понятием проектной компании, которая создается «с целью реорганизации» через присоединение к другой компании.

Инвесторы при создании SPAC получат «учредительские акции» класса B. Их деньги будут храниться на трастовом счете или эскроу-счете, компания сможет потратить их только на слияние. После слияния с «целью реорганизации» учредительские акции конвертируются в акции класса A в соотношении 1:1.

При этом Минэк хочет позволить SPAC привлекать деньги не только через акции, но и через размещение цифровых финансовых активов на бирже. Для этого предлагается внести изменения в законодательство, чтобы в том числе ПИФы, НПФы, страховые компании и банки могли инвестировать в такие компании.

Минэк рассчитывает, что механизм SPAC позволит непубличным российским компаниям привлекать дополнительные инвестиции и при этом не вкладываться в дорогостоящую процедуру IPO. В свою очередь инвесторы получат защищенный инструмент под управлением профессиональных участников рынка.

Кроме того, по мнению представителя «НП РТС», механизм также позволит сократить сроки получения финансирования. 

Против SPAC в России выступает Минфин, который считает, что при размещении через пустышку есть коррупционные риски и под вопросом доверие к рынку в целом. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  2. 2 Минфин составил список офшоров для реализации запрета на господдержку
  3. 3 Минпромторг обяжет госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежными процессорами
  4. 4 NYT: в США готовят запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию
  5. 5 Власти Индии расследуют нарушение Google антимонопольного законодательства

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ