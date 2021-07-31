США утвердили SpaceX в качестве единственного подрядчика лунной программы. Blue Origin пыталась оспорить решение

Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) утвердила решение NASA сделать SpaceX единственным подрядчиком программы по созданию лунного модуля для высадки человека. Таким образом Blue Origin получила отказ в удовлетворении жалобы на приоритет для компании Илона Маска, пишет The Verge.

В апреле Blue Origin и оборонный подрядчик Dynetics обвинили NASA в нарушении законодательства. Претензии были направлены в адрес предоставления SpaceX единственного контракта на строительство лунного модуля для высадки человека, однако у агентства была возможность выбрать несколько подрядчиков. Стоимость контракта составила 2,9 миллиарда долларов.

NASA обосновало выбор одной компании предоставленным низким финансированием со стороны Конгресса. Агентство получило четверть от необходимой суммы для реализации программы — примерно три миллиарда долларов.

В NASA отметили, что контракт может быть заключен с двумя компаниями, но эта практика не предпочтительна. Таким образом космическое агентство поддержало предложение SpaceX.

Blue Origin заявила, что NASA должно было отменить программу или переоснастить ее, когда стало ясно, что у агентства не хватит денег для финансирования двух подрядчиков. Однако в GAO отвергли этот аргумент, заявив, что от NASA «не требовалось участвовать в обсуждениях, изменять или отменять объявления в связи с доступным для программы объемом финансирования».

Счетная палата США заявила, что NASA «оставляет за собой право присуждать несколько наград, одну награду или вообще не присуждать награды».

В ответ Илон Маск опубликовал твит с надписью «GAO» и эмодзи с гибким бицепсом, которое означает демонстрацию силы.

Решение GAO позволяет NASA и SpaceX разработать график высадок на Луну. Пока не ясно, ожидает ли NASA соблюдения сроков со стороны SpaceX — до 2024 года — поскольку из-за разбирательства этот процесс пришлось приостановить на 95 дней. В компании сообщили, что «в срочном порядке продвигаются вперед», сохраняя приоритет безопасности при разработке Starship.

В будущем NASA намерено открыть следующие программы для транспортировку на Луну, за контракты на реализацию которых смогут соревноваться другие компании — в том числе проигравшие сейчас SpaceX, подчеркивали ранее в агентстве. Однако в Blue Origin полагают, что SpaceX как единственный победитель первого контракта будет иметь несправедливое преимущество перед другими потенциальными претендентами и в будущем.

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Фото: Mark Van Scyoc / Shutterstock