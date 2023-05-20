Blue Origin разработает посадочный модуль для лунной программы

Аэрокосмическая компания предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin заключила с NASA контракт на разработку посадочного модуля в рамках лунной программы Artemis. Стоимость контракта составляет $3,4 млрд.
Компания должна будет спроектировать, разработать и испытать посадочный модуль Blue Moon, который должен будет соответстовать требованиям NASA к системе посадки для повторяющихся экспедиций. Сотрудничество предполагает также одну демонстрационную миссию без экипажа до миссии Artemis V с ним в 2029 году.
- В 2021 году NASA перенесло дату пилотируемого полета на Луну с посадкой на нее на 2025 год. Представитель компании Билл Нельсон связал это с потерей времени работы со SpaceХ Илона Маска по контракту на разработку модуля для посадки на Луну из-за процесса по иску Blue Origin Джеффа Безоса.
- Blue Origin пыталась оспорить выбор SpaceX в качестве разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну. Компания Деффа Безоса тоже претендовала на выполнение этой задачи, как и оборонный подрядчик Dynetics. Обе компании оспорили это решение в американской Счетной палате, но она жалобы отклонила. Тогда в августе Blue Origin обратилась в суд.
Фото на обложке: NASA
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