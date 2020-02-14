SpaceX запустила сервис для аренды ракет за $1 млн

Ожидается, что сервис сделает запуски доступнее для тех, кому нужно отправить в космос небольшие спутники, а ракету целиком они позволить себе не могут. По данным TechCrunch, рыночная цена аренда целой ракеты превышает $60 млн.

SpaceX Илона Маска запустила сервис для аренды части ракет-носителей Falcon 9. Цена начинается от $1 млн за вывод груза весом до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту. Каждый следующий килограмм стоит 5$.

Сервис также предлагет запуски на низкую околоземную, геопереходную и транслунную орбиты «по доступным ценам». О каких именно расценках идет речь, на сайте проекта не уточняется.

SpaceX обещает, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить раз в 4 месяца. График запусков на другие орбиты компания предлагает уточнять дополнительно.

Как пишет TechСrunch, при бронировании части ракеты пользователю нужно указать вес груза и версию ракеты-носителя, выбрать орбиту и дату запуска. Ожидается, что первые полеты начнутся в июне этого года.

Для брони нужно внести депозит в размере $5 тысяч, и после того, как Space X подтвердит заказ, оплатить стоимость запуска в три транша. Дополнительно клиент может купить страховку стоимостью до $2 млн.

Запуски будут осуществляться с мыса Канаверал и с территории космического центра Кеннеди во Флориде, а также с базы Ванденберг в Калифорнии.

Из России форма для бронировании ракеты недоступна.