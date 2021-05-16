SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний — Tyvak и Capella Space. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 18:56 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (01:56 мск 16 мая).
Первая ступень ракеты-носителя уже была использована семь раз во время запусков. SpaceX планирует вернуть ее на Землю.
Сеть Starlink должна обеспечить доступ в интернет благодаря развертыванию на околоземной орбите множества малых аппаратов массой до 500 кг. Согласно оценке компании, запуск 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Sundry Photography /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Основатель Sci-Hub сообщила о возможном доступе ФБР к ее аккаунту в Apple
- 2 Американский профессор связал сообщения о возможной жизни на Марсе с работой в лабораториях NASA
- 3 История Virgin Galactic: Инвестиции в космос или полет на дно
- 4 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования
- 5 «Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди с накопившимся жизненным опытом»