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SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний — Tyvak и Capella Space. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 18:56 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (01:56 мск 16 мая).

Первая ступень ракеты-носителя уже была использована семь раз во время запусков. SpaceX планирует вернуть ее на Землю.

Сеть Starlink должна обеспечить доступ в интернет благодаря развертыванию на околоземной орбите множества малых аппаратов массой до 500 кг. Согласно оценке компании, запуск 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

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Фото: Sundry Photography / Shutterstock

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