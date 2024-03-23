Суд в Испании постановил временно заблокировать Telegram в стране

Суд в Испании принял решение о прекращении работы Telegram на территории страны. Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился обеспечить исполнение решения по иску о приостановки работы месседжера. Об этом сообщило местное издание Telecino со ссылкой на источник.
Суд рассмотрел иск нескольких медиакомпаний. EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus обвинили мессенджер в распространении пиратских материалов.
В Telegram не предоставили по запросу суда необходимые сведения. На этом основании принято решение временно заблокировать приложение. Планируется провести дополнительное расследование.
В настоящее время, тем не менее, мессенджер продолжает работу на территории страны.
Ранее в 2023 году похожий случай имел место в Бразилии. 26 апреля бразильский суд постановил заблокировать Telegram после того, как мессенджер оказался предоставить сведения об участниках каналов, которые могли быть причастны к нападению на школу в Аракрусе,в результате которого погибли четыре человека. Позднее решение было отменено.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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