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Суд в Испании постановил временно заблокировать Telegram в стране

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Суд в Испании принял решение о прекращении работы Telegram на территории страны. Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился обеспечить исполнение решения по иску о приостановки работы месседжера. Об этом сообщило местное издание Telecino со ссылкой на источник.

Суд в Испании постановил временно заблокировать Telegram в стране

Суд рассмотрел иск нескольких медиакомпаний. EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus обвинили мессенджер в распространении пиратских материалов.

В Telegram не предоставили по запросу суда необходимые сведения. На этом основании принято решение временно заблокировать приложение. Планируется провести дополнительное расследование.

В настоящее время, тем не менее, мессенджер продолжает работу на территории страны.

Ранее в 2023 году похожий случай имел место в Бразилии. 26 апреля бразильский суд постановил заблокировать Telegram после того, как мессенджер оказался предоставить сведения об участниках каналов, которые могли быть причастны к нападению на школу в Аракрусе,в результате которого погибли четыре человека. Позднее решение было отменено.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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