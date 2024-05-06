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Россияне горячо поддержали полный запрет спам-звонков — опрос

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Почти все россияне положительно высказались о потенциальном запрете рекламных звонков в стране, показал опрос SuperJob. Ранее Минцифры объявило о разработке соответствующего законопроекта.

Россияне горячо поддержали полный запрет спам-звонков — опрос

По данным опроса, 88% российских выступают за принятие такого закона. А среди респондентов старше 45 лет за поддержку инициативы высказались 90%.

Исследователи установили корреляцию между отношением граждан к запрету рекламных звонков и их доходами. Из тех, чья зарплата ниже 50 тыс. рублей в месяц, за принятие новых правил выступили 86%. Среди россиян с ежемесячным доходом от 100 тыс. рублей поддерживающих инициативу оказалось уже 92%.

В опросе отметились и те, кто против запрета рекламных звонков. Ими стали в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, а такие торговые представители, маркетологи и операторы кол-центров. Всего доля противников закона составила 5%.

Ранее в апреле вступил в силу закон о повышенных штрафах за спам-звонки и незаконную рекламу. Опрошенные RB.RU юристы указали на ряд пробелов в новой норме.

Чуть позже глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что ведомство работает над новым законом, призванным вообще запретить спам-звонки.

В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны. 

Фото на обложке: OMG_Studio / Shutterstock

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