Россиянам рассказали, в какие дни активизируются спамеры

Минимум 80% россиян постоянно сталкиваются с нежелательными сообщениями и звонками. Наиболее активными спамеры становятся к концу рабочей недели, а в выходные и праздники, наоборот, затихают. Об этом РИА Новости сообщил глава направления по поддержке антифродовых мероприятий «Мегафона» Алексей Боярников.

Он также назвал главное правило для защиты от такого рода активности — не оставлять свои персональные данные и номер телефона на непроверенных и неизвестных ресурсах, при регистрации в программах лояльности и размещении объявлений в открытом доступе лучше использовать вспомогательный номер.

Мобильным операторам с рекламными звонками помогает бороться искусственный интеллект: голосовые боты отвечают вместо абонентов. Алексей Боярников также рекомендовал пользователям занять проактивную позицию, так как обратная связь от абонентов о получении ими спам-звонков и сообщений помогает усовершенствовать механизмы защиты.

Россияне также могут сообщить о назойливых звонках в ФАС, для этого не нужна авторизация, достаточно подать информацию на сайте ведомства.

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