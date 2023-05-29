«СПБ Биржа» открыла утренние торги для акций 56 зарубежных компаний

Российским инвесторам стали доступны утренние торги акциями популярных зарубежных компаний. «СПБ Биржа» добавила на торги бумаги Apple, Alphabet, Coca-Cola, Microsoft, Amazon и других. Таким образом количество компаний, акции которых доступны к торгам на утренней сессии «СПБ Биржи», увеличилось до 172.

«СПБ Биржа» добавила в список доступных для утренних торгов акции 56 зарубежных компаний, среди которых Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.

Теперь торги акциями этих компаний будут начинаться в 08:00 по московскому времени. Ранее они начинались в 10:00.

В список утренних торгов добавлены акции Boeing, Apple, Alphabet, Citibank, Biogen, Caterpillar, Salesforce, The Walt Disney, Intel, Moderna, Netflix, Nike, Pfizer, Starbucks, Uber Verizon – всего 56 международных компаний, преимущественно из США.

Таким образом количество компаний, акции которых доступны к торгам на утренней сессии «СПБ Биржи», увеличилось до 172.

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