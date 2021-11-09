Ценовой диапазон акций «СПБ Биржи» в рамках IPO составит от $10,5 до $11,5

«СПБ Биржа» в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместит до 14,3 млн акций, говорится в сообщении биржи. Ценовой диапазон составит от $10,5 до $11,5 за акцию.

В рамках IPO «СПБ Биржа» рассчитывает привлечь $150 млн при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из ценового диапазона, капитализация компании оценивается в $1,2-1,3 млрд.

Компания планирует использовать привлеченные средства, за вычетом расходов, для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»).

Окончательная цена акций будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на «СПБ Бирже» 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты.

О планах «СПБ Биржи» провести IPO осенью 2021 года стало известно в августе. В октябре президент «СПБ Биржи» Роман Горюнов рассказал подробности планируемого размещения. В 2022 году биржа также планирует размещение на Nasdaq, входе которго рассчитывает привлечь $250-300 млн.

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