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Мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный счет ЦБ»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Телефонные мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в Банке России. В действительности такого счета не существует.

Мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный счет ЦБ»

Злоумышленники таким способом пытаются усыпить бдительность потенциальной жертвы. Центробанк не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит по собственной инициативе гражданам, сообщил регулятор ТАСС.

Мошенники также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, других банков или ЦБ с обещаниями выплат и компенсаций. 

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий. Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам», — предупредил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Банк России рекомендовал гражданам при необходимости самим звонить в банк по номеру телефону, который указан на обратной стороне карты или на официальном сайте организации.

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Фото на обложке: aijiro / Shutterstock

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