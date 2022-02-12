Мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный счет ЦБ»

Телефонные мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в Банке России. В действительности такого счета не существует.
Злоумышленники таким способом пытаются усыпить бдительность потенциальной жертвы. Центробанк не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит по собственной инициативе гражданам, сообщил регулятор ТАСС.
Мошенники также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, других банков или ЦБ с обещаниями выплат и компенсаций.
«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий. Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам», — предупредил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Банк России рекомендовал гражданам при необходимости самим звонить в банк по номеру телефону, который указан на обратной стороне карты или на официальном сайте организации.
Фото на обложке: aijiro /
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