Мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный счет ЦБ»

Телефонные мошенники стали просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в Банке России. В действительности такого счета не существует.

Злоумышленники таким способом пытаются усыпить бдительность потенциальной жертвы. Центробанк не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит по собственной инициативе гражданам, сообщил регулятор ТАСС.

Мошенники также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, других банков или ЦБ с обещаниями выплат и компенсаций.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий. Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам», — предупредил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Банк России рекомендовал гражданам при необходимости самим звонить в банк по номеру телефону, который указан на обратной стороне карты или на официальном сайте организации.

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