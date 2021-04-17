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Специалисты заявили об угрозе слежки через WhatsApp

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Владельцы смартфонов, которые работают на базе Android, подвергаются угрозе удаленного взлома. 

Специалисты заявили об угрозе слежки через WhatsApp

Особенности обмена личными данными между клиентами в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android может дать хакерам возможность получить удаленный доступ к переписке или даже вмешиваться в диалоги. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works.

«Census выявила, что версии WhatsApp для Android до 2.21.4.18 позволяли сторонним приложениям получать доступ к криптографическим материалам WhatsApp TLS 1.2, поскольку они хранились во «внешнем хранилище для конкретных приложений». В Android 9 и предыдущих версиях Android материал доступен для любого стороннего приложения, имеющего разрешение READ_EXTERNAL_STORAGE или WRITE_EXTERNAL_STORAGE», — отмечается в сообщении компании.

Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше.  Специалисты подчеркнули, что обнаруженная уязвимость является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.

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Фото: Antonio Salaverry/shutterstock

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