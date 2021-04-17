Специалисты заявили об угрозе слежки через WhatsApp

Особенности обмена личными данными между клиентами в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android может дать хакерам возможность получить удаленный доступ к переписке или даже вмешиваться в диалоги. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works.

«Census выявила, что версии WhatsApp для Android до 2.21.4.18 позволяли сторонним приложениям получать доступ к криптографическим материалам WhatsApp TLS 1.2, поскольку они хранились во «внешнем хранилище для конкретных приложений». В Android 9 и предыдущих версиях Android материал доступен для любого стороннего приложения, имеющего разрешение READ_EXTERNAL_STORAGE или WRITE_EXTERNAL_STORAGE», — отмечается в сообщении компании.

Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Специалисты подчеркнули, что обнаруженная уязвимость является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.

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Фото: Antonio Salaverry/shutterstock