За год количество посетителей в фитнес-клубах выросло на 1 млн человек

В 2022 году количество постоянных посетителей спортклубов выросло на 6,8%, или на 1 млн человек — до 15,4 млн. Больше всего желающих заняться спортом оказалось в Тыве и Калининградской области, Новгородской и Пензенской областях, на Алтае.
В 20 регионах число завсегдатаев фитнес-клубов и спортивных секций, напротив, сократилось. А тренировки дома или на улице в прошлом году запросили 5 млн человек, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Больше всего клубным спортом интересовались жители Чечни (21,1% населения), НАО (19,3%), Севастополя (18,4%), Санкт-Петербурга (17,7%) и Москвы (17,3%).
Максимальным интерес к спорту у россиян был в пандемийном 2020 году: о систематических походах в спортзал заявляли 14,3% жителей страны, а 23,6% тренировались дома или на улице.
Фото на обложке: Unsplash
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