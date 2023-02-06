В 2022 году количество постоянных посетителей спортклубов выросло на 6,8%, или на 1 млн человек — до 15,4 млн. Больше всего желающих заняться спортом оказалось в Тыве и Калининградской области, Новгородской и Пензенской областях, на Алтае.

За год количество посетителей в фитнес-клубах выросло на 1 млн человек