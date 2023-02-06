Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

За год количество посетителей в фитнес-клубах выросло на 1 млн человек

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году количество постоянных посетителей спортклубов выросло на 6,8%, или на 1 млн человек — до 15,4 млн. Больше всего желающих заняться спортом оказалось в Тыве и Калининградской области, Новгородской и Пензенской областях, на Алтае.

За год количество посетителей в фитнес-клубах выросло на 1 млн человек

В 20 регионах число завсегдатаев фитнес-клубов и спортивных секций, напротив, сократилось. А тренировки дома или на улице в прошлом году запросили 5 млн человек, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. 

Больше всего клубным спортом интересовались жители Чечни (21,1% населения), НАО (19,3%), Севастополя (18,4%), Санкт-Петербурга (17,7%) и Москвы (17,3%).

Максимальным интерес к спорту у россиян был в пандемийном 2020 году: о систематических походах в спортзал заявляли 14,3% жителей страны, а 23,6% тренировались дома или на улице.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На платформе in_Sport 365 обсудят технологичные решения в спорте
  2. 2 Клиентская база спортивной студии: как работать с данными, чтобы продавать и не страдать от падения трафика
  3. 3 Уроки пандемии: что объединяет кризисы 2022 и 2020 и как бизнесу с этим справиться
  4. 4 Forum.Digital Sport 2022 пройдет 28 июля
  5. 5 Откуда берёт трафик зависимый от Instagram* бизнес? Статистика рынка спортивных студий
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Новости

Истощение золотых резервов, эмбарго ЕС на нефть из РФ и беспилотное метро в Москве: главное для бизнеса 5 февраля

Истории

Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений

Новости

Производители молока начали маскировать снижение его объема в пакете надписью «1 л»

Колонки

Тренировка памяти: советы и упражнения, которые помогут держать мозг в тонусе