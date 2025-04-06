Jaguar Land Rover приостановила поставки машин в США

Британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) на месяц приостанавливает поставки в США, сообщает The Times со ссылкой на сообщение компании. Компания использует это время, чтобы оценить последствия пошлин.

В чем суть? Временное прекращение поставок автомобилей в США вступит в силу в понедельник, 7 апреля.

«Чтобы оценить новые условия торговли с нашими деловыми партнерами, мы предпринимаем некоторые краткосрочные меры, в том числе приостанавливаем поставки в апреле, пока разрабатываем среднесрочные и долгосрочные планы», — говорится в заявлении JLR.

Компания пока не раскрывает возможные ответные меры на американские пошлины, но отмечает, что у нее «в настоящее время нет планов» сокращать штат.

По версии The Times, руководство JLR оценивает возможность существенного увеличения цен на свои автомобили в США, перекладывая бремя пошлин на покупателей. На данный момент у автопроизводителя есть запас машин, которые не облагаются новыми пошлинами, на «пару месяцев», с учетом 21-дневного срока доставки.

Позиции компании на рынке. JLR — ведущий игрок британской автомобильной промышленности. В год компания поставляет около 400 тыс. автомобилей, почти четверть из них экспортируется в США.

Согласно последнему годовому отчету, опубликованном в марте 2024 года, выручка компании составила £30 млрд, из которых £6,5 млрд пришлось на Штаты.

3 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении с 5 апреля новых таможенных пошлин. В список вошли 211 государств и территорий. Тарифы для британских компаний составили 10%.

После введения тарифов стало известно, что японский производитель автомобилей Nissan изучает возможность перевода части производства на территорию США, чтобы избежать пошлин на импорт.

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