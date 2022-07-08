На Wildberries и Ozon утроились продажи спортивных товаров

С начала года продажи спортивных товаров на Wildberries и Ozon выросли почти в три раза — до 26,2 млн штук. Рост связан в том числе с закрытием магазинов Adidas, Nike и Reebok, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Moneyplace.

С января по май продажи спорттоваров на Ozon в натуральном выражении выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Wildberries предоставил данные лишь за первый квартал. Здесь продажи спортивных инвентаря, одежды и питания в штуках за это время почти удвоились. А в денежном выражении был зафиксирован двукратный рост, до 11 млрд рублей.

Чаще всего за это время россияне покупали спортивную одежду: рост в деньгах составил 3,3 млрд рублей. В этом году несколько новых компаний уже потеснили иностранных производителей среди самых продаваемых на площадках. Например, на Ozon вместо американской New Balance в топ-7 теперь входят узбекская Uzcotton, а также российские «Опт-мода» и «Апрель».

На маркетплейсах утроились продажи товаров для отдыха и туризма — до 3,1 млрд рублей, меньше всего покупали тренажеры — до 6 млрд рублей.

Россияне стали интересоваться спортивными товарами лишь во втором квартале года, до этого cпрос падал на 15-20%. За спортинвентарем и одеждой покупатели отправились на онлайн-площадки. У офлайн-магазинов продажи снизились на 8-9%.

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