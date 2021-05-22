Spotify добавила автозагрузку музыки для Apple Watch

Spotify добавила возможность загружать плейлисты, альбомы и подкасты на Apple Watch для воспроизведения в автономном режиме. Пользователи смогут передавать аудиозаписи на устройство со скоростью 96 кбит/с, добавлять и удалять контент Spotify на своих телефонах и синхронизировать его с часами.

«Возможность загружать музыку и подкасты дополняет существующую функцию потоковой передачи избранного с часов, и теперь вам даже не нужно брать с собой телефон», — говорится в сообщении компании, которое цитирует The Verge.

Автономная функция будет доступна на Apple Watch Series 3 и более новых устройствах под управлением WatchOS 6.0 и новее. Spotify рекомендует использовать функцию на WatchOS 7.1 и новее. Для использования функции также нужна подписка Spotify Premium, ее стоимость варьируется от 9,99 долларов в месяц для одной учетной записи до 15,99 долларов в месяц для семейного плана. Также доступен вариант студенческой учетной записи за 4,99 доллара в месяц.

Spotify впервые запустила приложение Apple Watch в 2018 году. В ноябре компания добавила возможность потоковой передачи музыки с Apple Watch. До этого Apple Watch могли работать только как пульт для воспроизведения музыки Spotify на iPhone или другом устройстве, совместимом с Spotify Connect.

Spotify на этой неделе также сообщила о запуске новой функции, которая позволит устройствам Google Wear загружать музыку и слушать офлайн, без необходимости иметь при себе телефон. Функция пока находится в разработке.

Другой потоковый музыкальный сервис, Deezer, опередил Spotify, добавив аналогичную функцию в начале этой недели.

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