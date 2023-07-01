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Spotify ищет партнеров по трансляции полнометражных клипов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Spotify рассматривает возможность добавления полнометражных музыкальных клипов в свое приложение, что могло бы помочь потоковому сервису в конкурентной борьбе с YouTube и TikTok.

Spotify ищет партнеров по трансляции полнометражных клипов

По словам источников, близких к компании, сервис уже начал переговоры с потенциальными партнерами, пишет Bloomberg. Официальный комментарий от компании агентству получить не удалось.

Новая функция дополнит растущие усилия Spotify по продвижению видеоформатов в своем приложении. Последние в эпоху потоковых медиа считаются более прибыльными, чем аудио.

Spotify уже позволяет музыкантам загружать «живые» картинки (зацикленные gif'ки или ролики из Canva), но их продолжительность не более 10 секунд. Также в этом году компания запустила функцию «клипы», но это тоже короткие видео до 30 секунд.

Ранее на этой неделе сервис объявил, что на платформе размещено более 100 тыс. подкастов с видео. Курс на видеоформаты подтверждается и коллаборациями Spotify по созданию контента с Paramaout и Comedy Central, но сейчас эти партнерства заморожены.

Названия компаний, с которыми Spotify вступила в переговоры о трансляции полнометражных клипов, не разглашаются.

Фото на обложке: Unsplash

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