Исследование: спрос на франшизы упал на 12% за полгода

Количество заявок на покупку франшизы в России сократилось на 12% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Franshiza.ru.

Пандемия ухудшила положение дел на рынке франчайзинга. С апреля по октябрь 2020 года спрос на бизнес-модели уменьшился, особенно в сфере общепита и fashion-магазинов. Таких франчайзинговых точек стало меньше на 24% меньше год к году.

В период весеннего локдауна закрылась каждая пятая франчайзинговая точка. Спрос на франшизы в сентябре прибавил 15%, а со второй половины октября снова показал отрицательную динамику — минус 8%.

Рост показали лишь аптеки и продуктовые магазины. Количество фармпредприятий, открывшихся по франшизе, стало больше на 21%, продуктовых магазинов — на 23%. На 15% прибавилось партнерских точек в сфере услуг. Прибавка произошла, в основном, за счет пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Во время пандемии 72% франчайзеров не отменили роялти для партнеров, но 56% из них всё же снизили размер платы. Свыше 80% опрошенных франчайзи не получили в кризис помощь от российских властей либо не стали за ней обращаться.

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