В России вырос спрос на изготовление и сборку мебели

Спрос на изготовление мебели и ее платную сборку профессионалами вырос в июне по всей России почти на 30% в сравнении с прошлым годом. Эксперты рынка считают, что это связано с уходом западных ритейлеров IKEA и JYSK.

Статистику специально под запрос газеты «Коммерсант» собрали в «Авито услугах». Также на 30% год к году, по данным сервиса, увеличилось и число исполнителей – создателей авторской мебели, сборщиков и т.п.

Рост спроса на услуги изготовления и сборки мебели констатируют не только в «Авито услугах»: YouDo сообщает, что количество запросов, относящихся к изготовлению мебели на заказ и ее сборке, выросло на 20% с февраля по июнь 2022 года. И тенденция сохранится.

Директор «Авито услуг» Георгий Акопян уверен, что эту ситуацию спровоцировал уход с отечественного рынка таких компаний, как IKEA и JYSK.

С ним согласен и генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, который подчеркивает, что сборка мебели других компаний существенно сложнее, что и подстегивает спрос на соответствующие услуги.

Он также отмечает, что без IKEA российские потребители переключаются, например, на Hoff. А консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова отмечает рост посещаемости торговых мебельных центров «Три кита» или «Гранд».

Еще часть аудитории предпочитает мебель по индивидуальному заказу. Наиболее популярна такая услуга в Москве, Самаре, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, подсчитали в «Авито услугах».

На фоне роста спроса на мебель изменилось и поведение пользователей на маркетплейсах. Если раньше масштабными предметами интерьера интересовались редко, то сейчас Ozon видит возросший интерес к крупногабаритной мебели.

По данным сервиса Moneyplace, который проанализировал онлайн-покупки россиян, выручка от продажи мебели и товаров для дома на Ozon и Wildberries с апреля по июнь составила 47,3 млрд рублей (для сравнения: с начала года по март оборот был 43,4 млрд рублей).

А по версии Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, общий объем производства мебели в РФ в первом квартале 2022 года вырос на 20% год к году и составил 79,6 млрд рублей.

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