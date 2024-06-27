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Повышенный спрос на смартфоны в России закончился

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Темпы роста рынка смартфонов в России снизились примерно в десять раз. По итогам второго квартала они увеличились на 5% год по сравнению с тем же периодом 2023 года, тогда как год назад — на 40-50%, пишут «Известия».

Повышенный спрос на смартфоны в России закончился
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По данным «М.Видео – Эльдорадо», с начала года россияне купили 14,2 млн таких гаджетов, что всего на 8% больше, чем за тот же период прошлошного года.

По предварительной оценке МТС, продажи по итогам второго квартала 2024 года составят 6,9 млн смартфонов на сумму 158 млрд рублей, что больше, чем годом ранее, на 5% в штуках и на 16% в деньгах.

Россияне ранее очень активно скупали смартфоны. То, что после ажиотажа рынок приходит в норму, вполне естественно, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Он это объясняет стабилизацией ситуации: предпосылок для дефицита нет, цены не меняются, во всяком случае сильно, поэтому повода для срочной покупки смартфона нет.

Фото на обложке: Unsplash

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