Не хлебом единым: как изменился спрос россиян в 2021 году

Анализ кассовых чеков показал, что жители РФ чаще стали покупать мясо и кофе, а вот хлеб, сыр и молоко – реже.
Аналитики из банка «Русский стандарт» изучили обезличенные данные в кассовых чеках и выявили топ-100 наиболее популярных товаров в 2021 году. Данные исследования приводят "РИА Новости".
Среди лидеров – хлеб, мясо, сыр, кофе, молоко. Эти же продукты были в приоритете и в 2020 году.
Исследоватеди сравнили показатели двух лет и рассказали о своих выводах:
- Мясо в прошлом году покупали на 7% чаще,
- Хлеб – на 14% реже,
- Сыр – на 8% реже,
- Кофе – на 13% чаще,
- Молоко – на 19% реже.
Примечательно, что весной молоко, хлеб и сыр пользуются меньшей популярностью, чем зимой, а летом – еще меньше, чем весной.
Та же история и с мясом: даже в разгар шашлычного сезона спрос всего на 1% выше, чем зимой (а к концу лета и вовсе падает на 21%).
Исследователи считают, что на падение интереса к мясу на гриле сказался отпускной период, который в 2021 году прошел активнее, чем в 2020 году.
Единственный продукт из топ-5 наиболее популярных у российских покупателей, который весной популярнее, чем зимой, – это кофе.
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Фото на обложке: Хелен Аст / Unsplash
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