Средний микрозайм в России снизился до 75,7% от одобренного лимита

Россияне в 2021 году брали в среднем 75,7% от одобренной им суммы микрозайма, что существенно меньше в сравнении с 78,5% в 2020 году и 81,2% в 2019 году.
По данным исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, «аппетиты» заемщиков МФО достигли минимума за три года, сообщает ПРАЙМ.
«Снижение «финансового аппетита» заемщиков говорит о том, что в условиях затяжного кризиса люди постепенно привыкли более взвешенно подходить к долговой нагрузке, пользуясь заемными средствами максимально по необходимости и тщательно рассчитывая суммы», — прокомментировала ситуацию генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.
В исследовании отдельно отмечается, что сейчас наблюдается увеличение доли заемщиков, которые берут не более 50% от одобренной им суммы. В 2020 году относительно 2019 года их доля выросла на 1,6 процентного пункта, в 2021 году относительно 2019 — на 3,4 процентного пункта.
«Рациональный подход к финансам постепенно входит у заемщиков в привычку, и даже с учетом общей сохраняющейся потребности в заемных средствах мы не ожидаем радикального перелома тенденции в 2022 году», — подчеркивает Ирина Хорошко.
Повышенная осторожность, как отмечают эксперты, наблюдается у заемщиков в периоды всплеска заболеваемости коронавирусом. Например, наименьшая за последние три года доля утилизации лимита наблюдалась в начале пандемии – во втором квартале 2020 года — 73,5%.
Аналогичное падение спроса на крупные суммы микрозаймов было и в третьем квартале 2021 года — 73,8%, когда поднялась очередная волна заболеваемости.
При этом в предновогодний период, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, заемщики традиционно увеличивали траты, напомнили аналитики.
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Фото на обложке: niuba / Pexels
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