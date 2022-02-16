Незаконно нажитые чиновниками средства будут списывать с банковских счетов

Государственная Дума приняла закон, по которому нелегально нажитые чиновниками средства будут отчуждаться в пользу государства непосредственно с банковских счетов госсотрудников.

Соответствующие поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции» приняты в третьем чтении 16 февраля 2022 года.

Под действие закона подпадают не только чиновники, сотрудники госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, но и их супруги и несовершеннолетние дети. Их счета тоже могут проверить.

Инициировать проверку можно в случае сомнений относительно любой суммы свыше 10 тыс. рублей, если сумма поступлений выше дохода за три года, а законность получения денег никак не подтверждена.

Банки и иные кредитные организации обязаны будут по запросу представителей Генпрокуратуры выдавать справки по операциям, счетам и вкладам чиновников и их семей.

Запросы также могут быть направлены в налоговые органы, операторам цифровых финансовых активов и платежным агентам.

Чиновники смогут отстоять свои финансы, если представят достоверные сведения, подтверждающие законность получения денег.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что незаконно нажитое имущество и раньше можно было обращать в доход государства, но «нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было».

По словам чиновника, новый закон устраняет «этот правовой пробел». Теперь средства допустимо списывать непосредственно с банковских счетов.

«Мы последовательно совершенствуем антикоррупционное законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни малейшего шанса уйти от ответственности или скрыть незаконно нажитое», — подчеркнул Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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Фото на обложке: Jon Tyson / Unsplash