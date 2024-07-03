США допустили введение вторичных санкций за сделки с подсанкционными компаниями ями из России. Изменения ввели в правила обращения с санкциями. Помимо компаний, меры касаются также подсанкционных физических лиц.

США допустили введение вторичных санкций за сделки с подсанкционными компаниями ями из России

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