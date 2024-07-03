США допустили введение вторичных санкций за сделки с подсанкционными компаниями ями из России. Изменения ввели в правила обращения с санкциями. Помимо компаний, меры касаются также подсанкционных физических лиц.
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США внесли изменения в санкционный список компаний и физических лиц. Об этом говорится на сайте OFAC.
новые правила предусматривают введение вторичных санкций за совершение сделок с подсанкционными физическими лицами и компаниями из России. Это может быть сделано министром финансов США после консультации с государственным секретарем США.
В июне США в очередной раз расширили санкции в отношении России. Под ограничения попали Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и несколько компаний.
Фото на обложке: SB2010 studio /
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