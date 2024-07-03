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США допустили введение вторичных санкций за сделки с подсанкционными компаниями ями из России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США допустили введение вторичных санкций за сделки с подсанкционными компаниями ями из России. Изменения ввели в правила обращения с санкциями. Помимо компаний, меры касаются также подсанкционных физических лиц.

США допустили введение вторичных санкций за сделки с подсанкционными компаниями ями из России
  1. Новости

США внесли изменения в санкционный список компаний и физических лиц. Об этом говорится на сайте OFAC. 

новые правила предусматривают введение вторичных санкций за совершение сделок с подсанкционными физическими лицами и компаниями из России. Это может быть сделано министром финансов США после консультации с государственным секретарем США.

В июне США в очередной раз расширили санкции в отношении России. Под ограничения попали Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и несколько компаний.

Фото на обложке: SB2010 studio / Shutterstock

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