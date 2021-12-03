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Стали известны подробности проверки QR-кодов на авиарейсах в России

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Минтранс РФ не будет требовать QR-коды, выданные после завершения вакцинации от коронавируса или перенесенного в течение 6 месяцев заболевания, при покупке билетов на авиарейсы, однако код придется предъявить при регистрации на самолет.

Стали известны подробности проверки QR-кодов на авиарейсах в России

Если при покупке билета у пассажира не окажется зарегистрированного на «Госуслугах» сертификата, то авиакомпания вышлет ему уведомление о необходимости его получить.

Регистрация на рейс с уже купленным билетом станет возможна только по QR-коду, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой четыре источника. В случае, если прививки не будет — деньги вернут.

Запрашивать информацию о QR-коде будут провайдеры инвенторной системы бронирования — компании Sabre, Amadeus, Navitaire, «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем».

Пока не известно, как будут проверять россиян без профилей на «Госуслугах», но таких среди пассажиров единицы. Известно, что на руках у них есть бумажные сертификаты.

В Минтрансе РФ ожидают падения пассажиропотока из-за введения системы кодов и готовы компенсировать потери авиакомпаниям. В S7 Airlines уже ожидают снижения количества пассажиров на 50%.

Законопроект о QR-кодах в транспорте внесен в Госдуму РФ 12 ноября. Дата, с которой такая проверка стартует, пока не названа. По данным источника издания, это может случиться не раньше февраля.

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Позиция Минтранса РФ будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами Госдумы РФ.

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Фото на обложке: pexels.com

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