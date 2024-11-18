Стало известно, какие игры претендуют на звание лучших в 2024 году по версии The Game Awards

В рамках премии The Game Awards 2024 объявлены номинанты. За звание «Лучшая игра года» будут соревноваться Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Balatro, ролевой боевик Black Myth: Wukong и дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring.
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Сразу на семь наград претендуют приключенческий платформер Astro Bot и второй эпизод ремейка Final Fantasy VII Rebirth.
Ролевая игра Metaphor: ReFantazio претендует на победу в шести категориях, а сразу за пять статуэток борются психоделический покерный роглайк Balatro и ремейк Silent Hill 2.
За звание лучшей дебютной независимой игры соревнуются Animal Well, Balatro, Manor Lords, Pacific Drive и The Plucky Squire.
Всего на The Game Awards 2024 представлено 29 номинаций. Победители будут объявлены 13 декабря.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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