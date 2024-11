Стало известно, какие игры претендуют на звание лучших в 2024 году по версии The Game Awards

В рамках премии The Game Awards 2024 объявлены номинанты. За звание «Лучшая игра года» будут соревноваться Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Balatro, ролевой боевик Black Myth: Wukong и дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring.

