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Starbucks «гордится» финансовыми итогами четвертого квартала 2022 года: приростом выручки и среднего чека

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Starbucks опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2022 года и за весь финансовый год в сопоставлении с аналогичными итогами на октябрь 2021 года.

Starbucks «гордится» финансовыми итогами четвертого квартала 2022 года: приростом выручки и среднего чека

Чистая выручка за итоговый квартал года выросла на 11% до рекордных $8,4 млрд (за год – на 13%).

За эти же 13 недель продажи в сравнении с октябрем 2021 года подросли на 7% в филиалах по всему миру и на 11% непосредственно в США за счет увеличения среднего чека.

В четвертом квартале сеть пополнилась 763-мя новыми точками (итого в компании сейчас 35,711 тыс. магазинов по всему миру, из которых в собственном управлении – 51%, остальное – франшиза).

Выросло также количество клиентов сети, участвующих в программе лояльности Starbucks (только в США на 16% до 28,7 млн пользователей).

Эти показатели четвертого квартала позволили компании завершить финансовый год на позитивной ноте, хотя прибыль на акцию упала почти вдвое и составила $0,76 по сравнению с $1,49 годом ранее.

Чистая прибыль сократилась с $4,199.3 до $3,281.6, то есть на 21.9%.               

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Операционная маржа снизилась с 18,2% до по 14,2%. Аналитики объясняют это инфляционным давлением и падением продаж в Китае из-за ковидных ограничений.

К тому же, несмотря на общий положительный (за счет показателей США) тренд, из отчета видно, что в ряде европейских стран и в Китае продажи просели при практически неизменном среднем чеке. Про ситуацию с РФ в отчете отдельно не говорится.

По словам временного главного исполнительного директора компании Говарда Шульца, который «гордится» итоговыми 13-ю неделями, «результаты за четвертый квартал демонстрируют первые свидетельства успеха наших инвестиций в переосмысление бизнес-процессов на примере сети в США».

И поскольку эти успехи позволили скорректировать показатели за весь год, «переосмысление коснется всех аспектов работы в том числе и наших партнеров, а в идеале позволит Starbucks обеспечить ускоренный, устойчивый, долгосрочный, прибыльный рост, начиная с 2023 года».

Фото на обложке: Omar Lopez / Unsplash

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