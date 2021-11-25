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Новый офис Starta VC в Германии поможет российским стартапам выйти на европейский рынок

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Starta открыла свой первый офис в Европе, он расположен в Берлине. Новый офис в Германии позволит Starta начать более активную работу с европейскими стартапами. В декабре 2021 года компания планирует начать набор в акселератор, который позволит российским стартапам выйти на европейскую арену.

Новый офис Starta VC в Германии поможет российским стартапам выйти на европейский рынок

Открытие офиса в Берлине состоялось 18 ноября 2021 года. В декабре 2021 года компания планирует начать набор в акселерационную программу, которая предоставит участникам доступ к американским менторам, инвесторам и всей международной инфраструктуре Starta.

Предполагается, что это позволит немецкким стартапам выйти на крупнейший рынок с минимальным количеством ошибок и быстрее масштабироваться в США. Также это станет возможностью для российских предпринимателей выйти на европейскую арену и маштабировать свою компанию на новом географическом сегменте.

Стоимость участия составляет $100 тыс. и оплачивается в эквиваленте акциями стартапа, исходя из его рыночной оценки. 

Starta представляет собой венчурную экосистему, в состав которой входят два венчурных фонда, акселератор, бизнес-школа School of C, платформа для соинвестирования инвестирования Liqvest. Главный офис расположен в Нью-Йорке Starta ищут, обучает и финансирует технологические стартапы ранних стадий и будущих предпринимателей. В портфеле компании более 200 стартапов, а их суммарная капитализация превышает $1.5 млрд.

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Фото на обложке: Sven Hansche / Shutterstock

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