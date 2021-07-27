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Стартап ищет деньги: Aitox.Online

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап Aitox.Online – платформа для работы с удаленными специалистами по всему миру. Она предназначена для фрилансеров разного профессионального уровня, но делает акцент на проектную работу, предоставляя возможность создавать сделки как для одного специалиста, так и для целой команды. 

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Стартап ищет деньги: Aitox.Online

 

Кратко о проекте

В Aitox.online есть классические инструменты в виде мультиаккаунтов для переключения между ролями исполнитель/заказчик, текстовые, видео и голосовые чаты с файлообменником, которые упрощают взаимодействие фрилансеру и заказчику. Мультивалютность для работы в разных странах и алгоритм подбора релевантных исполнителей для заказчика. По сути это платформа для поиска и работы с удаленными специалистами и CRM-система одновременно — то, чего так не хватало рынку с устаревающими биржами.

Дополнительно платформа предлагает пользователям внутренний кабинет в формате дашборда, где можно увидеть общую картину по проектам, а также избранных исполнителей и команды. В планах внедрение метрик и усовершенствования для работы с командой. 

Сервис автоматизирован — алгоритм подбирает исполнителей за 7 секунд, из которых по «‎системе Tinder»‎ работодатель может выбрать понравившегося, а фрилансеры таким образом получают входящие заказы по принципу лидогенерации и что немаловажно — по своему профилю. При регистрации фрилансер выбирает специальность, услуги, оформляет портфолио и указывает условия работы по стоимости и срокам, что дает ему возможность работать на своих условиях. В процессе работы можно менять стоимость проекта и дополнять объем работ, а сервис гарантирует безопасность всех сделок.

Aitox.online оказывает внимание людям — на платформе нестандартная техподдержка в формате кураторов, которые сопровождают каждый проект от утверждения исполнителя до оплаты работы. Обратиться в поддержку можно в любое время, а в спорных ситуациях помогает арбитраж. Каждый проект работает в режиме безопасной сделки, что гарантирует заказчику качественную реализацию, а исполнителям оплату по факту выполнения работы. Безопасные сделки и другие функции платформы для работодателя и исполнителя бесплатны.

Команда

Aitox.online основал маркетолог и онлайн-предприниматель Игорь Воробьев, который выполняет в стартапе выполняет функции исполнительного и директора по развитию.

4,5 года работал в маркетинговых агентствах, начиная с позиции менеджера, к 22 годам стал руководителем digital-отдела — разрабатывал и реализовывал комплексные рекламные кампании клиентов. Затем открыл свое агентство, стал блогером, строил удаленные команды, делал онлайн продукты, запускал оффлайн бизнес и инвестировал, поэтому хорошо понимает боли и потребности заказчиков и исполнителей.

Игорь Воробьев выигрывал тендеры DPD Russia, Tikkurila, Leshow и реализовывал рекламные кампании таких клиентов как: «Ситилинк»‎, «МосДорСтрой»‎, «ЖК Купавна»‎, Ez Mobile, Kabrita, «Колеса Даром»‎, «Бизнес форум Победа»‎, окна Plastok, Carprice и многими другими.

В команде работают:

  • профессионалы по трафику, PR и рекламные агентства;
  • HR-директор с бэкграундом персонального и организационного психолога;
  • разработчики из STARTUP-TECH;
  • акселератор, а также инвесторы, которые уже вошли в проект и открывают новые возможности, но не принимают участия в операционном управлении.

Открыты вакансии креативного директора, маркетолога, проджект-менеджеров на SMM и дизайн. 

Какие проблемы решает проект

Здесь нет системы платных откликов: фрилансер платит комиссию только за входящий заказ. Так платформа исключает открытую конкуренцию и демпинг цен.

«Мир меняется: пандемия, удаленка. Специалист не хочет работать дешево, он хочет ставить такую цену, которую посчитает нужной. В Aitox.online фрилансер может это сделать»‎, — комментирует проблему низких чеков на биржах фриланса Игорь Воробьев.

Монетизация

Для работодателей платформа бесплатна — они формируют бюджет только на услуги фрилансера. Aitox.online берет комиссию с бюджета проекта за входящие заказы на стороне фрилансера. Также у фрилансеров есть возможность приобрести по подписке дополнительную специальность — например, в дополнение к дизайну копирайтинг. Стоимость такой возможности — 399 рублей в месяц.

Стадия развития

MVP был запущен в ноябре 2020. Первые тесты гипотез показали высокий интерес к концепции платформы, она оказалась чем-то новым, что может повлиять на рынок в перспективе. Мы просчитали стоимость привлечения пользователей на рекламе у блогеров и трафике, и поняли, что нужно делать глобальный продукт и выходить на мир. Сейчас мы заканчиваем серьезное обновление и выкатим все функции в сентябре 2021 года.

Клиенты и партнеры

Первая группа пользователей платформы — заказчики, владельцы и руководители предприятий, которые ищут удаленного сотрудника. Вторая — исполнители: IT-специалисты, дизайнеры, специалисты по рекламе, web-разработчики, SMM-специалисты, копирайтеры.

Также мы разработали партнерскую программу для онлайн-университетов по удаленным специальностям, поэтому готовы к сотрудничеству с ними.

Достижения

«‎Мы непреклонно искали решения для выхода на мир с нашей моделью. Это было сложно, но нашлись гибкие партнеры, которые помогли нам разобраться с юридической и налоговой частью и наладить автоматизацию внутренних процессов для выплат пользователям по всему миру. Теперь заказчик из США сможет работать безопасно через платформу, например, с исполнителем из Беларуси. Так, понимая куда движется рынок, создали возможность работать в командах» — рассказал об успехах проекта Игорь Воробьев.  

Оценка рынка

Рынок фриланса увеличивается с каждым годом. Специалисты покидают офисы в погоне за свободой передвижения и высоким заработком, а руководители предприятий все чаще отдают работу на аутсорс, чтобы сокращать издержки на персонал. Еще в 2017 году J’son & Partners Consulting предсказывали на 2020 год рост числа удаленных специалистов до 20% от рынка труда. Пандемия лишь простимулировала этот процесс, теперь фриланс — полноценная альтернатива офису. Так, по опросам HH.ru за 2020 год, 48% россиян не исключили перехода на удаленный формат работы в нынешнем году. Глобальный рынок фриланса будет сохранять высокие темпы роста благодаря стремлению компаний снижать операционные издержки и обеспечивать гибкость бизнеса. Аналитики прогнозируют рост глобального рынка фриланса с $7 до $13,5 трлн к 2025 году. Мы заходим в самый подходящий момент.

Прошлые инвестиции

  • собственные инвестиции — 2,5 млн рублей;
  • привлеченные инвестиции — 6 млн рублей. 

Требуемая сумма

50 млн рублей для рекламной кампании, выхода на глобальный рынок и дальнейших обновлений.

Срок окупаемости

Для инвесторов срок окупаемости будет рассчитываться через увеличение стоимости доли, которую он приобретает в проекте и за счет выплат дивидендов. Если проект на текущем раунде оценен в 250 млн рублей, то следующий раунд для масштабирования будет проводиться по оценке от 1 млрд рублей, таким образом стоимость доли инвестора увеличивается в четыре раза.

Цели

Дать рынку фриланса качественный продукт для работы по всему миру и превосходить ожидания пользователей за счет человеческого сервиса и внедрения новых технологий. 


  1. Выйти в точку безубыточности к апрелю 2022 года;
  2. Запустить представительство за рубежом и выйти на рынок США;
  3. Дойти до выручки в 60-70 млн рублей в октябре 2022 года и привлечь раунд А в размере 200+ млн рублей, либо расти на свои;
  4. В 2022 году продолжить экспансию на другие рынки;
  5. ТОП-10 на мировом фриланс рынке к 2024 году.
Контакты

Игорь Воробьев. Основатель Aitox.online.

+79150647880 

Инстаграм: https://www.instagram.com/vorobev.io/

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Фото: Shutterstock.com

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