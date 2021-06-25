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Стартап ищет деньги: FoodBasket

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап FoodBasket, предоставляющий услуги доставки еды по подписке. Проект ежемесячно растет на 20%+ и предлагает в обмен на инвестиции в том числе долю в уставном капитале.

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Стартап ищет деньги: FoodBasket

Кратко о проекте

Сервис доставки еды по подписке FoodBasket был запущен в октябре 2020 года. Разработано 5 уникальных линеек питания по трем направлениям: дешевая линейка #Base — для закрытия потребности в базовом перекусе, #ExtraSlim и #Slim – для похудения, линейка #Optima и #Energy — «не хочу готовить». На текущий момент сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, использует собственную курьерскую службу в обоих городах. С момента запуска компания приняла более 5 тысяч заказов, выполнила более 20 тысяч доставок. Летом 2021 года сервис планирует выйти на операционную безубыточность. На сегодня у сервиса более 3 тысяч уникальных клиентов, которые совершили хотя бы 1 заказ. С момента запуска выстроена масштабируемая IT-система, позволяющая неограниченно расти без существенных доработок, внутри системы администрирования реализовано управление заказами и доставками (в том числе интегрировано ПО для собственной курьерской службы).

Команда

Председатель совета директоров компании — Михаил Свободин. Топ-менеджер с 10 летним стажем, Ex-президент по финансам в GrowFood.  Есть 2 успешных кейса по продаже бизнеса (store-apple.ru, корпоративного такси «Привилегия»).

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Михаил Свободин

  • Сооснователь сервиса доставки готовых рационов питания — Денис Берлев. Бизнесмен с 15 летним опытом в сфере обеспечения корпоративным питаниям крупнейших компаний в России. 
  • Операционный директор — Максим Щептев. Отвечал за оптимизацию бизнес-процессов в X5 Retail Group (Санкт-Петербург).
  • Финансовый директор — Антон Воропаев. 16 проектов в портфеле, более 50 млн EUR под управлением. 5 успешных выходов из портфельных компаний. 
  • Директор по маркетингу — Оксана Жаднова. Ранее работала в ресторанной индустрии в сфере маркетинга.

Какие проблемы решает проект

Проект решает проблему похудения и нехватки времени на приготовлении еды путём доставки правильного, полезного и вкусного питания.

Монетизация

Клиентам предлагается оформить подписку на один из представленных рационов: Base, Base без мяса, Slim, Energy, Optima, Extra. Заработок идет за счет подписной модели. Стоимость недельной подписки от 3 до 6 тысяч рублей. Также есть продажа абонементов на 1 месяц стоимостью от 15 до 30 тыс.руб.

Стадия развития

Проект к середине лета планирует выйти на оборот в 10-12 млн руб. После привлечения раунда проект планирует удвоить выручку до конца года — дойти до 30 млн руб в Санкт-Петербурге и Москве. За год после раунда А проект планирует выйти на выручку до 100 млн+ в течение 1-1,5 года и войти в тройку лидеров в сегменте доставки здоровой еды.

Клиенты и партнеры

Клиенты – жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые хотят систематизировать свой режим питания и похудеть или набрать массу. 

Достижения

  • Колл-центр – улучшили качество процесса, выбрали лучшие скрипты и ввели систему контроля за продлениями подписок клиентов со стороны сотрудников колл-центра, чтобы все входящие звонки обрабатывались с максимальной конверсией в заказы. 
  • Сайт – устранили недостатки, связанные с наличием лид-форм (изменение процесса заказа, убрали лид-формы),  для повышении конверсии полученных лидов в заказы. 

В конце марта запустили несколько новых лендингов для продвижения проекта по потребностям клиентов:

  1. Для тех кто хочет похудеть;
  2. Питание для пар (скидка на вторую коробку);
  3. Для мужчин;
  4. Меню без мяса для веганов;
  5. Питайтесь дома и в офисе.

  • Курьерская служба – в этом году организовали собственную курьерскую службу: с января в Санкт-Петербурге, с апреля в Москве. Благодаря этому повысили уровень сервиса и получили большое количество положительных отзывов от клиентов.
  • Запустили мобильного приложения на iOS, которое уже доступно в App Store, приложение на Android находится на этапе согласования и станет доступным в ближайшие дни.
  • Расширили меню – в марте произошел запуск трехдневных линеек Base без мяса (для веганов) и Base с мясом.
  • Рост – по обороту от клиентов за первые две недели апреля получили заказов на 2 млн руб., рост 30% к марту, всего за апрель — 4 млн руб. За май +25% — это почти 5 млн, несмотря на длительные майские праздники.

Оценка рынка

Рынок доставки готовых рационов и продуктовых наборов демонстрирует двукратный рост каждый год. По данным различных источников, объем рынка увеличивался с 2,4 млрд рублей в 2017 году до 4,7 млрд в 2018-м и до 7,0 млрд рублей в 2019 году. По итогам 2020 года его оборот превысил 12 млрд рублей, рынок вырос еще на 50%. В 2021 году прогнозируется 21,6 млрд рублей. Отмечается устойчивый рост спроса на готовую еду по подписке - количество россиян, следящих за весом и ориентированных на здоровый образ жизни, будет только расти.

Прошлые инвестиции

  • Собственные инвестиции — 9 750 000 рублей.
  • Привлеченные инвестиции — 20 000 000 рублей.

Требуемая сумма

Инвестиции в размере 35 млн рублей необходимы в первую очередь для активного маркетинга для обеспечения взрывного роста оборота и привлечения новых клиентов, а также для дальнейшего развития IT системы, мобильных приложений (iOS, Android). FoodBasket рассматривает различные формы привлечения инвестиций: как вход в уставный капитал, так и привлечение конвертируемого займа с конвертацией на последующем раунде А в конце 2021 года.

Срок окупаемости

Для инвесторов срок окупаемости будет считаться через увеличение стоимости доли, которую он приобретает в проекте. Если проект на Seed 2 на текущем раунде будет оценен в пределах 300-400 млн рублей, то раунд А планируется проводить по оценке 1 млрд рублей, таким образом стоимость доли инвестора увеличивается в два раза за 6-8 месяцев. 

Компания также планирует со следующего года получать прибыль и распределять дивиденды, и таким образом, инвестор сможет сделать возврат своих инвестиций не только через продажу доли по более дорогой цене, но и через дивидендную модель. 

Цели

  • Выйти в точку безубыточности к середине лета 2021 года;
  • Привлечь Seed 2;
  • Дойти до выручки в 30-40 млн рублей к концу 2021 года и привлечь раунд А в размере 150-200 млн рублей;
  • Войти в тройку лидеров на российском рынке в сфере доставки готовой еды;
  • В 2022 году продолжить экспансию на другие рынки стран ближнего зарубежья;
  • В планах — добавить на свой сайт возможность выбирать разных пищевых производителей. Основная кухня представлена от FoodBasket, но будут размещены и другие компании-производители готовый еды. 

Контакты

Михаил Свободин. Председатель совета директоров компании FoodBasket.

+79213631963

[email protected]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067605160385 

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Фото: FoodBasket, Depositphotos.com

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