Стартап ищет деньги: «КоллХелпер»

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Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап «КоллХелпер» – платформа для телемаркетинга и телефонных продаж, где малый и микробизнес может нанять самозанятых специалистов для работы с клиентской базой по телефону. Проект хочет получить 15 млн рублей на привлечение новых пользователей, наем специалистов и расширение функционала.

Кратко о проекте:

«КоллХелпер» представляет собой платформу для телемаркетинга и телефонных продаж, включает отраслевую фриланс-биржу и облачное рабочее место, что позволяет обеспечить весь цикл работы и проконтролировать ее. Маркетплейс гарантирует защищенность всех сторон и помогает урегулировать споры.

Биржа учитывает отраслевые особенности бизнеса заказчиков, время для работы с пересчетом на необходимые часовые пояса, ведет запись голоса, отслеживает количество и тип совершенных на платформе звонков, оценивает фактически выполненную работу.

Интерфейс «КоллХелпер»

Разработка рабочего места учитывала возможность быстрого начала работа: скрипты продаж и суфлер позволяют обучить человека со схожим опытом работы специфике конкретного заказа за несколько часов, новичка — за 2–3 дня, встроенная CRM помогает быстро совершать звонки, гибко работать с данными и планом работы, телефония работает прямо в браузере, а статистика звонков для контроля обновляется в реальном времени.

Также есть возможность отправить e-mail после звонка «одной кнопкой», скрыть телефоны клиентов от исполнителей, гибко настроить права доступа для каждого исполнителя. Рабочее место умеет автоматически обменивается данными с внутренней CRM заказчика.

Обе части платформы интегрированы друг с другом — нужные доступы предоставляются и аннулируются автоматически, идет обмен информацией о фактически проделанной работе.

Команда:

Маркетплейс основали владельцы агентства решений «Кит Медиа» Константин и Ольга Жуковы (оно работает на рынке 17 лет). Основные компетенции агентства — телефонные продажи, интернет-маркетинг и работа с малым бизнесом. «Кит Медиа» 6 лет было эксклюзивным представителем сайта «Одноклассники», а затем Mail.ru Group в ЦФО. Последние несколько лет также занимается проведением бизнес-мероприятий, обучением бизнеса телефонным продажам и внедрением «Битрикс24».

В «КоллХелпер» Константин Жуков — CEO и менеджер продукта, Ольга Жукова — коммерческий директор и главный специалист по телефонным продажам.

Константин Жуков и Ольга Жукова

Над программной частью работают CTO (также ведущий разработчик и архитектор платформы) и 2 middle-программиста, также недавно в штате появился выделенный менеджер клиентского сервиса.

Какие проблемы решает проект:

Позволяет провести опрос, пригласить на продающий вебинар, подключить к демо-версии, «разбудить» давно не покупавших, продать тем, кто не решился сразу оплатить.

Дает возможность малому и микробизнесу напрямую нанимать специалиста на конкретные задачи и увеличивать свои продажи. Крупные и средние компании нанимают колл-центры или организуют штатные отделы продаж «с запасом». Малый и микробизнес как правило лишен этих возможностей, и ресурсов на все задачи не хватает, из-за чего проседают продажи на 10-50%.

Решает проблемы с трудоустройством специалистов, позволяя работать из дома по гибкому графику. В режиме подработки можно увеличить свой ежемесячный доход на 10–20 тысяч рублей.

Монетизация:

Платформа берет с заказчика комиссию в размере 15% от гонорара исполнителя за успешно завершенную сделку. При этом маркетплейс самостоятельно расчитывается с самозанятыми и предоставляет закрывающие документы. Отдельно оператору связи оплачивается телефония. Для исполнителей платформа полностью бесплатна.

За период с августа 2021 года по декабрь 2021 года общая выручка проекта составила более 290 тыс. рублей.

Стадия развития:

Платформа работает и обеспечивает весь необходимый на первом этапе функционал. Заключаются сделки, выполняется работа и происходят финансовые расчеты. Сейчас «КоллХелпер» собирает обратную связь от пользователей, анализирует их поведение и дорабатывает функционал.

Основная задача проекта на текущей стадии — набор аудитории для полноценного запуска платформенной бизнес-модели и развития за счет сетевого эффекта и эффекта масштаба.

Клиенты и партнеры:

Фокус на заказчиков из малого и микробизнеса. В настоящее время состоялось более 11 тыс. телефонных разговоров и выполнено 35 заказов. На платформе зарегистрировано 140 заказчиков и 370 исполнителей.

Достижения:

Запуск готового к работе сервиса, наличие необходимого функционала, не стадия MVP. Юридическое обеспечение работы в российском правовом поле, в том числе с персональными данными. В 2016 году проект стал лучшим в номинации «Лучший сервис для повышения квалификации персонала» конкурса «Цифровые вершины» за основу рабочего места платформы. В 2019 году получил грант на разработку по программе «Старт–Цифровые платформы» от Фонда содействия инновациям (ФСИ) на разработку платформы и успешно сдал все работы и отчетности фонду в 2021 году.

Награда конкурса «Цифровые вершины»

Оценка рынка:

TAM (Total Addressable Market, общий объем целевого рынка) — 900 млрд рублей (рынок сотрудников отделов продаж в малом и микробизнесе).

SAM (Served/Serviceable Available Market, доступный объем рынка) — 180 млрд рублей (20 и более процентов работы можно и нужно оптимизировать).

SOM (Serviceable & Obtainable Market, реально достижимый объем рынка) — 27 млрд рублей (доход платформы с комиссии за этот объем работы).

Малый и микробизнес в РФ тратит в год примерно 900 млрд рублей на телемаркетологов и телефонных продавцов. В год он размещает более 300 тыс. вакансий, эта цифра растет на 10–15% в год последние 4 года. Количество малых предприятий, ищущих этих людей, растет также на 5–10% в год. При этом рынок фриланс-услуг растет на 20% в год. Рост рынка B2B human cloud-платформ в мире опережает рост рынка всего фриланса.

Прошлые инвестиции:

Собственные средства — более 4 млн рублей. Грант от ФСИ — 3 млн рублей.

Требуемая сумма:

15 млн рублей, которые планируется потратить примерно за один год на:

привлечение пользователей (8 млн рублей). Проект планирует набрать 4 тыс. заказчиков и 12 тыс. исполнителей для качественного старта платформенной бизнес-модели;

усиление команды (3,5 млн рублей). Продажи, поддержка, обучение, онбординг, контент;

расширение функционала (3,5 млн рублей).

Дополнительные 7 млн рублей будут получены в виде гранта от Фонда содействия инновациям.

Срок окупаемости:

Стартап расчитывает выйти на операционную безубыточность на второй год: 1400 сделок (21 млн рублей/месяц). Также, по подсчетам компании, исходя из реальной доли рынка, которую можно занять в РФ, инвестор за 4-5 лет получит доходность 10Х или больше.

Цели:

Выход на прибыль в России к 2023 году.

Выход на рынки ЕАЭС и обеспечение международных сделок.

Выход в страны Латинской Америки, США и Африку, международные сделки.

Разработка AI-функционала — автоконтроль работы, автоматизированное обучение, автоматический подбор исполнителей.

Контакты:

Константин Жуков, CEO: [email protected] или Telegram @zhukov_k

Фото на обложке: Unsplash, в тексте — «КоллХелпер»