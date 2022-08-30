Стартап ищет деньги: Hotelsbook

Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап Hotelsbook — казахстанский сервис онлайн-бронирования туристических услуг, который позиционирует себя как комьюнити для участников рынка. Проект рассчитывает привлечь от $500 тыс. и партнера, который внесет свой вклад в развитие компании.

Кратко о проекте

Hotelsbook — сервис онлайн-бронирования туристических услуг (проживание, туры выходного дня, экскурсии, санатории, курорты, отели, базы отдыха, пляжный отдых, туристические маршруты, трансфер).

Проект объединяет на одной площадке туроператоров и отельеров. Участники платформы могут через сервис предлагать гостям дополнительные услуги.

Сервис был запущен в марте 2020 года в Казахстане. Сейчас также работает в Киргизии.

Команда

Hotelsbook основала Юлия Алимова. С 2012 по 2015 год она занималась развитием турагентства в Алматы (Казахстан) и международным туризмом. Позднее Алимова приняла решение создать онлайн-проект.

К работе над Hotelsbook Алимова также привлекает разработчиков.

Какие проблемы решает проект

Предоставляет широкий выбор услуг туристам, создает комюнити для участников туристического рынка по аналогии с Tripadvisor.

Монетизация

Платформа будет брать комиссию от 5 до 20% за размещение предложений партнеров и их продвижение (сейчас это бесплатно). В настоящее время Hotelsbook монетизируется за счет комиссии с продаж партнеров, размер которой обсуждается индивидуально.

Стадия развития

Hotelsbook полноценно работает третий сезон. На первом месте по продажам категория «Экскурсии». Быстрые темпы роста показывает «Трансфер». В дальнейшем площадка расчитывает вывести на первое место про продажам категорию «Проживание». Функционал дорабатывается.

Сейчас компания работает на территории Казахстана и Киргизии (Иссык-Куль) и планирует запуститься в России.

Клиенты и партнеры

Клиенты компании: туристы, корпоративный бизнес.

Партнеры: отельеры, туроператоры, туристические агентства, перевозчики и другие участники рынка.

Достижения

Первые продажи и выход на международный рынок.

Оценка рынка

Рынок восстанавливается после пандемии. По данным вице-министра культуры и спорта Казахстана Ержана Еркинбаева, в 2021 году в стране зафиксировано 6,9 млн внутренних туристов — рекордное число по сравнению с 2020 годом и 2019 годом.

Прошлые инвестиции

В проект было вложено более 3 млн рублей собственных средств

Требуемая сумма

Hotelsbook ищет инвестиции от $500 тыс., размер доли будет обговорен в процессе. Кроме финансирования стартап ищет партнера, «который внесет свой вклад в развитие компании».

Срок окупаемости

Не приводится.

Цели

Развитие категории «Проживание».

Выход на рынок России.

Выход на международный рынок B2B-сегмента.

Контакты

Основательница Юлия Алимова, Тел.: +79021132723, e-mail: [email protected]

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