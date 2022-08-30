Стартап ищет деньги: Hotelsbook

Новым героем рубрики «Фандрайзинг» стал стартап Hotelsbook — казахстанский сервис онлайн-бронирования туристических услуг, который позиционирует себя как комьюнити для участников рынка. Проект рассчитывает привлечь от $500 тыс. и партнера, который внесет свой вклад в развитие компании.Если вы ищете инвестиции или проект для вложений, заходите также в наш сервис Pipeline, где инвесторы знакомятся со стартапами.
Кратко о проекте
Hotelsbook — сервис онлайн-бронирования туристических услуг (проживание, туры выходного дня, экскурсии, санатории, курорты, отели, базы отдыха, пляжный отдых, туристические маршруты, трансфер).
Проект объединяет на одной площадке туроператоров и отельеров. Участники платформы могут через сервис предлагать гостям дополнительные услуги.
Сервис был запущен в марте 2020 года в Казахстане. Сейчас также работает в Киргизии.
Команда
Hotelsbook основала Юлия Алимова. С 2012 по 2015 год она занималась развитием турагентства в Алматы (Казахстан) и международным туризмом. Позднее Алимова приняла решение создать онлайн-проект.
К работе над Hotelsbook Алимова также привлекает разработчиков.
Какие проблемы решает проект
Предоставляет широкий выбор услуг туристам, создает комюнити для участников туристического рынка по аналогии с Tripadvisor.
Монетизация
Платформа будет брать комиссию от 5 до 20% за размещение предложений партнеров и их продвижение (сейчас это бесплатно). В настоящее время Hotelsbook монетизируется за счет комиссии с продаж партнеров, размер которой обсуждается индивидуально.
Стадия развития
Hotelsbook полноценно работает третий сезон. На первом месте по продажам категория «Экскурсии». Быстрые темпы роста показывает «Трансфер». В дальнейшем площадка расчитывает вывести на первое место про продажам категорию «Проживание». Функционал дорабатывается.
Сейчас компания работает на территории Казахстана и Киргизии (Иссык-Куль) и планирует запуститься в России.
Клиенты и партнеры
Клиенты компании: туристы, корпоративный бизнес.
Партнеры: отельеры, туроператоры, туристические агентства, перевозчики и другие участники рынка.
Достижения
Первые продажи и выход на международный рынок.
Оценка рынка
Рынок восстанавливается после пандемии. По данным вице-министра культуры и спорта Казахстана Ержана Еркинбаева, в 2021 году в стране зафиксировано 6,9 млн внутренних туристов — рекордное число по сравнению с 2020 годом и 2019 годом.
Прошлые инвестиции
В проект было вложено более 3 млн рублей собственных средств
Требуемая сумма
Hotelsbook ищет инвестиции от $500 тыс., размер доли будет обговорен в процессе. Кроме финансирования стартап ищет партнера, «который внесет свой вклад в развитие компании».
Срок окупаемости
Не приводится.
Цели
- Развитие категории «Проживание».
- Выход на рынок России.
- Выход на международный рынок B2B-сегмента.
Контакты
Основательница Юлия Алимова, Тел.: +79021132723, e-mail: [email protected]
Фото на обложке: Unsplash
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