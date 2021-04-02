Бывшие топ-менеджеры Rambler запустили стартап для цифровых проектов

Абрамян и Тадевосян занимали руководящие должности в медиахолдинге до того момента, как его у Александра Мамута выкупил «Сбер». Объем вложений в проект партнеры не раскрывают, по данным из ЕГРЮЛ компания принадлежит им в равных долях, директором является Абрамян.

Бюро «РАМТ» займется запуском и развитием цифровых проектов, разработкой стратегий и бизнес-планов, выведением их на целевые показатели, а также повышением операционной эффективности для уже запущенных представителей реального сектора экономики, которые ведут бизнес в офлайн-сегменте. Будет работать по модели sweat equity (вложения не финансовые, а в виде компетенций).

Уточняется, что «РАМТ» будет фокусироваться на компании, капитализация которых в ближайшие пару лет сможет достичь $100 млн. Бюро намерено входит в них в качестве управляющего партнера в обмен на долю в капитале 15−25% с перспективой на ее будущую продажу. По данным издания, у «РАМТ» уже есть пул из четырех проектов в сферах тяжелой промышленности, индустрии развлечений и ритейла.

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