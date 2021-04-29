Риски высоки: 85% российских стартапов опасаются госфинансирования

Венчурный фонд Sailing Startup представил собственное исследование эффективности государственной поддержки технологических стартапов на ранних стадиях. Практически большинство респондентов предпочитают не иметь дело с инвестициями от государства.

85,5% опрошенных стартапов считают, что привлечение финансирования от государственных институтов развития несёт риски, говорится в исследовании, полученном редакцией RB.RU. При этом 54,2% назвали риски существенными.

Опрошенные отметили, что государственные инвесторы и институты развития не отличаются гибкостью в финансовых вопросах и не идут на уступки, что и не позволяет стартапам принимать на себя риск, связанный с получением государственных денег, сообщается в исследовании.

Кроме того, такие показатели могут быть связаны с тем, что отечественные стартапы в большинстве своём признают поддержку со стороны государства неэффективной — таковых 46%. Ещё 35% признают частичную эффективность господдержки.

Инвестиции от государственных венчурных фондов (или венчурных фондов с госучастием) и от государственных корпораций получали всего лишь 23% и 13% стартапов соответственно. В то же время, несмотря на малочисленность бизнес-ангелов, присутствующих на российском венчурном рынке, их в качестве участников раунда можно найти в более, чем 45% стартапов. Частные венчурные фонды принимали участие в финансировании более половины стартапов — 54%.

Большая часть опрошенных считает, что в поддержке стартапов государство должно фокусироваться на развитии экосистемы и создании благоприятного инвестклимата — таковых 33,3%,. За упрощение налогового режима и увеличение количество форм налоговых льгот выступило 29,2% респондентов. Ещё 27,1% предпочёл бы, чтобы государство никак не вмешивалось в работу венчурного рынка.

С одной стороны, очередная реформа институтов развития, анонсированная в конце 2020 года правительством РФ, призвана упорядочить и оптимизировать денежные потоки, направляемые государством на поддержку технологичных компаний. С другой стороны, многие институты развития и чиновники далеки от реальных потребностей стартапов, а многие стартапы отказываются от привлечения денег, связанных с государством. Частные венчурные фонды не всегда готовы участвовать в раундах вместе с государственными. Во многом потому, что государственные деньги по сравнению с частными – это дополнительные риски и сотни, иногда тысячи дополнительных человеко-часов на подготовку отчетов. И исправить это одной реформой и переподчинением институтов развития, скорее всего, невозможно. Управляющий партнёр Sailing Startup Сергей Бруев

Также в рамках исследования был проведён опрос об опыте взаимодействия с государственными институтами развития стартапов: «Сколково», Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фондом содействия инновациям (ФСИ).

Из числа опрошенных стартапов 35% являются резидентами «Сколково», при этом грантовую поддержку получили лишь около половины из них — 51% опрошенных резидентов.

Инвестиции от ФРИИ получали 17% от всех стартапов, участвующих в исследовании. Некоторые компании не готовы брать инвестиции этого контрагента - например, их не устраивает платная акселерация или условия сотрудничества (жёсткий контракт), тогда как часть стартапов, стремившихся получить средства, не прошла отбор ФРИИ, заявляется в исследовании.

Почти 74% стартапов никогда не подавали заявку на получение гранта в ФСИ, в числе причин представители компаний называют риск погрязнуть в отчётах, бюрократию, сложность заявки и отсутствие потребности в гранте. Многие опрошенные сообщают о низкой степени осведомленности о программах поддержки Фонда и их отличии от других госпрограмм.

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Фото: Sailing Startup.