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Риски высоки: 85% российских стартапов опасаются госфинансирования

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Венчурный фонд Sailing Startup представил собственное исследование эффективности государственной поддержки технологических стартапов на ранних стадиях. Практически большинство респондентов предпочитают не иметь дело с инвестициями от государства.

Риски высоки: 85% российских стартапов опасаются госфинансирования

85,5% опрошенных стартапов считают, что привлечение финансирования от государственных институтов развития несёт риски, говорится в исследовании, полученном редакцией RB.RU. При этом 54,2% назвали риски существенными. 

Опрошенные отметили, что государственные инвесторы и институты развития не отличаются гибкостью в финансовых вопросах и не идут на уступки, что и не позволяет стартапам принимать на себя риск, связанный с получением государственных денег, сообщается в исследовании.

Кроме того, такие показатели могут быть связаны с тем, что отечественные стартапы в большинстве своём признают поддержку со стороны государства неэффективной — таковых 46%. Ещё 35% признают частичную эффективность господдержки.

Инвестиции от государственных венчурных фондов (или венчурных фондов с госучастием) и от государственных корпораций получали всего лишь 23% и 13% стартапов соответственно. В то же время, несмотря на малочисленность бизнес-ангелов, присутствующих на российском венчурном рынке, их в качестве участников раунда можно найти в более, чем 45% стартапов. Частные венчурные фонды принимали участие в финансировании более половины стартапов — 54%.

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Большая часть опрошенных считает, что в поддержке стартапов государство должно фокусироваться на развитии экосистемы и создании благоприятного инвестклимата — таковых 33,3%,. За упрощение налогового режима и увеличение количество форм налоговых льгот выступило 29,2% респондентов. Ещё 27,1% предпочёл бы, чтобы государство никак не вмешивалось в работу венчурного рынка.

С одной стороны, очередная реформа институтов развития, анонсированная в конце 2020 года правительством РФ, призвана упорядочить и оптимизировать денежные потоки, направляемые государством на поддержку технологичных компаний. С другой стороны, многие институты развития и чиновники далеки от реальных потребностей стартапов, а многие стартапы отказываются от привлечения денег, связанных с государством. Частные венчурные фонды не всегда готовы участвовать в раундах вместе с государственными. Во многом потому, что государственные деньги по сравнению с частными – это дополнительные риски и сотни, иногда тысячи дополнительных человеко-часов на подготовку отчетов. И исправить это одной реформой и переподчинением институтов развития, скорее всего, невозможно.
Управляющий партнёр Sailing Startup Сергей Бруев

Также в рамках исследования был проведён опрос об опыте взаимодействия с государственными институтами развития стартапов: «Сколково», Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фондом содействия инновациям (ФСИ).

Из числа опрошенных стартапов 35% являются резидентами «Сколково», при этом грантовую поддержку получили лишь около половины из них — 51% опрошенных резидентов.

Инвестиции от ФРИИ получали 17% от всех стартапов, участвующих в исследовании. Некоторые компании не готовы брать инвестиции этого контрагента - например, их не устраивает платная акселерация или условия сотрудничества (жёсткий контракт), тогда как часть стартапов, стремившихся получить средства, не прошла отбор ФРИИ, заявляется в исследовании.

Почти 74% стартапов никогда не подавали заявку на получение гранта в ФСИ, в числе причин представители компаний называют риск погрязнуть в отчётах, бюрократию, сложность заявки и отсутствие потребности в гранте. Многие опрошенные сообщают о низкой степени осведомленности о программах поддержки Фонда и их отличии от других госпрограмм.

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Фото: Sailing Startup.

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