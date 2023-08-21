Аналитики рассказали, как выбрать стартап для инвестиций

По данным бизнес-платформы GetInvestor, 90% крупных российских компаний-инвесторов планировали активизировать работу со стартапами. Среди самых популярных направлений — FinTech, Big Data, Machine Learning, B2B Software и блокчейн. Управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей рассказала RB.RU, как выбрать проект для инвестиций и нарастить собственный капитал.

При выборе стартапа для инвестирования на ранней стадии (этап первых продаж), по словам эксперта, особое значение имеют три ключевых фактора:

Продукт – насколько перспективна технология и/или бизнес-модель. Также следует обращать внимание на трекшен стартапа и динамику роста его ключевых показателей, например, выручку и количество пользователей/клиентов. Минимально привлекательным для инвестора на данном этапе являются стартапы с темпами роста не менее x2 год к году, отметила Наталья Магидей.

Рынок – его объем/динамика развития и доля, которую стартап планирует занять на нем. Также инвестору важно видеть, что рынок уже реагирует на продукт, т.е. он уже имеет клиентов, как действующих, так и потенциальных. При этом, ценность, приносимая клиентом (LTV), должна быть кратно выше стоимости его привлечения (CAC). Если потенциальный объем рынка стартапа меньше 1 млрд руб, то для инвестора это не самая привлекательная история, поскольку желаемый кратный рост в х10 раз он вряд ли получит.

Команда и сложность управления стартапом – состав и опыт основателей. Если мы говорим про ИТ стартапы, то критически важно, чтобы в команде было не менее двух сооснователей, один из которых имеет технические компетенции, а второй руководит бизнес-составляющей (стратегия развития, продажи, маркетинг, управление командой). Кроме того, важно понимать состав акционеров и знать историю ранее привлеченных раундов, если они были. Акционеров не должно быть слишком много, иначе корпоративное управление будет затруднено, а история инвестиций должна показывать рост оценки стартапа (step up) не менее 50%.

Наталья Магидей подчеркивает, что универсальной формулы выбора стартапа, конечно, нет, здесь играет роль в первую очередь насмотренность инвестора и понимание, какой баланс между обозначенными выше факторами ему важен.

На более поздних стадиях, когда продажи выходят на значимый уровень и найдены устойчивые точки роста, больше внимания при выборе стартапа для инвестиций уделяется финансовому моделированию и прогнозированию роста выручки — здесь, по мере развития стартапа, он может оставаться привлекательным для инвестора, даже если темпы его роста замедляются до 20-50% год к году.

Специалист также сообщила, что на венчурном рынке существуют различные платформы, которые агрегируют наиболее интересные технологические стартапы, они могут помочь инвестору решить задачи поиска и анализа проектов:

Венчурный онлайн хаб SberUnity, где размещены около 3000 стартапов, проверенных технологическими скаутами «Сбера». Компании самостоятельно заполняют анкеты и поддерживают их актуальность, также каждая анкета содержит информацию о трекшене ключевых метрик, которые показывают развитие стартапа в динамике.

Инвестиционная платформа Rounds, где можно приобрести акции перспективных российских стартапов на более поздних стадиях.

Платформа для венчурных инвестиций Dsight, база стартапов, которая аккумулирует данные о компаниях из открытых источников.

Питч-сессии и Демо-дни акселераторов — также отличный способ поиска стартапов, так как акселераторы по факту уже проделали основную часть работы по отсеву проектов за инвестора и выводят на сцену лучшие стартапы.