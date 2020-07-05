МТС и Сбербанк стали лидерами по работе со стартапами
По данным рейтинга проекта «Барометр», МТС и Сбербанк применяют наибольшее число инструментов для работы с открытыми инновациями. Компании стремятся создать собственные стартап-экосистемы. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Барометра».
В рейтинг были включены крупнейшие по выручке российские компании из РБК 500. Использовались данные за вторую половину 2019 года и первые пять месяцев 2020 года. В качестве критериев активности корпораций были выделены инструменты:
- внутренний акселератор,
- бизнес-инкубатор,
- внешний акселератор,
- венчурные сделки,
- покупка проектов,
- запуск пилотов,
- зарубежные представительства и партнерства,
- хакатоны.
Выяснилось, что работа с внешними стартапами по-прежнему остается приоритетом частных компаний. В первой десятке рейтинга только три государственные компании.
В топ-3 вошли МТС, Сбербанк и «Северсталь». Также в первую десятку попали «Яндекс», X5 Retail Group, «Газпром Нефть», «Мегафон», «Сибур», ВТБ и РЖД.
«Выстроить работу с инновациями непросто даже частным компаниям, а госкорпорациям требуется на это вдвойне больше времени», — отмечает основатель инвестиционной компании A.Partners Алексей Соловьев.
По данным рейтинга, за 11 прошедших месяцев МТС использовала 6 из 9 инструментов взаимодействия с внешними стартапами.
- У компании есть действующий акселератор.
- Осенью был запущен инкубатор для стартапов в сфере 5G.
- Было подписано соглашение о партнерстве с сингапурским правительственным агентством.
- Заключено 24 пилотных контракта.
- Был приобретен один проект.
- Проинвестировано два стартапа.
Сбербанк два года подряд проводит акселератор совместно с 500 Startups. Также за время исследования компания проинвестировала 15 проектов и приобрела один стартап.
Отмечается, что самым популярным инструментом по работе с открытыми инновациями стали хакатоны. Их применяли 20 из 30 рассмотренных корпораций. Составители рейтинга объясняют это тем, что хакатоны являются наиболее дешевым и краткосрочным инструментом для поиска новых решений.
Затем полученные идеи коммерциализируются в рамках акселераторов. Внутренний акселератор запускали 11 корпораций, 11 — обращались к услугам сторонних компаний. После завершения акселератора происходит запуск пилотов. Его провели 12 компаний рейтинга.
Бизнес-инкубатор по своим задачам схож с акселератором, но не требует быстрого внедрения проекта. Данный инструмент применяла только МТС.
Рассмотренные компании редко покупали новые проекты или инвестировали в них. Также мало количество зарубежных партнерств.
«Барометр» — исследовательский центр в сфере венчурного инвестирования и технологического предприниательства. Запущен в 2014 году. Входит в состав инвестиционной компании A.Partners.
Фото: Unsplash
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