X5 Retail Group и ФРИИ ищут стартапы для «Перекрестка»

X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в третий раз набирают стартапы для участия в питч-сессии X5 Pitch Day . В роли бизнес-заказчика выступает коммерческий департамент сети «Перекресток».

Среди задач:

развитие товарного ассортимента и собственных торговых марок;

ценообразование;

взаимодействие с поставщиками;

управление промоакциями;

партнерские программы и кафе в супермаркетах.

Заявки на участие в pitch-сессии принимаются до 2 мая на сайте программы. К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом. Проекты участников оценят по стадии готовности продукта, экономическому эффекту от внедрения, возможности проведения пилота и готовности к масштабированию.

Основные направления для поиска технологических решений:

инструменты машинного обучения для управления ценообразованием, ассортиментом и промо;

роботизация и автоматизация процессов;

инновационное оборудование;

исследование потребителей;

работа с поставщиками;

развитие собственных торговых марок и собственного производства;

кафе в супермаркетах.

С более подробным описанием задач можно ознакомиться на сайте.

Бизнес-заказчики выберут до 10 проектов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект на X5 Pitch Day 19 мая. Питч-сессия пройдет в формате онлайн. Стартапы, прошедшие отбор, получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в супермаркетах сети «Перекресток».

Фото на обложке: Makistock/Shutterstock