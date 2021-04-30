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X5 Retail Group и ФРИИ ищут стартапы для «Перекрестка»

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в третий раз набирают стартапы для участия в питч-сессии X5 Pitch Day. В роли бизнес-заказчика выступает коммерческий департамент сети «Перекресток».

X5 Retail Group и ФРИИ ищут стартапы для «Перекрестка»

Среди задач: 

  • развитие товарного ассортимента и собственных торговых марок;
  • ценообразование;
  • взаимодействие с поставщиками;
  • управление промоакциями;
  • партнерские программы и кафе в супермаркетах.

Заявки на участие в pitch-сессии принимаются до 2 мая на сайте программы. К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом. Проекты участников оценят по стадии готовности продукта, экономическому эффекту от внедрения, возможности проведения пилота и готовности к масштабированию.

Основные направления для поиска технологических решений: 

  • инструменты машинного обучения для управления ценообразованием, ассортиментом и промо;
  • роботизация и автоматизация процессов;
  • инновационное оборудование;
  • исследование потребителей;
  • работа с поставщиками;
  • развитие собственных торговых марок и собственного производства; 
  • кафе в супермаркетах.

С более подробным описанием задач можно ознакомиться на сайте.

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Бизнес-заказчики выберут до 10 проектов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект на X5 Pitch Day 19 мая. Питч-сессия пройдет в формате онлайн. Стартапы, прошедшие отбор, получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в супермаркетах сети «Перекресток».

Фото на обложке: Makistock/Shutterstock

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