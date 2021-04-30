X5 Retail Group и ФРИИ ищут стартапы для «Перекрестка»

X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в третий раз набирают стартапы для участия в питч-сессии X5 Pitch Day. В роли бизнес-заказчика выступает коммерческий департамент сети «Перекресток».
Среди задач:
- развитие товарного ассортимента и собственных торговых марок;
- ценообразование;
- взаимодействие с поставщиками;
- управление промоакциями;
- партнерские программы и кафе в супермаркетах.
Заявки на участие в pitch-сессии принимаются до 2 мая на сайте программы. К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом. Проекты участников оценят по стадии готовности продукта, экономическому эффекту от внедрения, возможности проведения пилота и готовности к масштабированию.
Основные направления для поиска технологических решений:
- инструменты машинного обучения для управления ценообразованием, ассортиментом и промо;
- роботизация и автоматизация процессов;
- инновационное оборудование;
- исследование потребителей;
- работа с поставщиками;
- развитие собственных торговых марок и собственного производства;
- кафе в супермаркетах.
С более подробным описанием задач можно ознакомиться на сайте.
Бизнес-заказчики выберут до 10 проектов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект на X5 Pitch Day 19 мая. Питч-сессия пройдет в формате онлайн. Стартапы, прошедшие отбор, получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в супермаркетах сети «Перекресток».
Фото на обложке: Makistock/Shutterstock
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