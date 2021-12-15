Правительство утвердило правила «зонтичных» госгарантий по кредитам малому и среднему бизнесу

Правительство утвердило правила предоставления госгарантий по кредитам малому и среднему бизнесу посредством так называемого «зонтичного» механизма, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство утвердило постановление, которое обеспечит работу нового инструмента поддержки малого и среднего бизнеса – так называемого зонтичного механизма госпоручительств по выдаваемым предприятиям и организациям кредитам», — говорится в сообщенрии.

Уточняется, что заёмные средства с госгарантией можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, а также на рефинансирование кредита.

Инструмент «зонтичных» поручительств предназначен для предприятий, не обладающих достаточным залогом. Чтобы облегчить им доступ к кредитным ресурсам, оператор программы – Корпорация МСП выдаёт поручительства по кредитам банкам, беря на себя часть рисков бизнеса.

Механизм в пилотном режиме механизм действует с сентября 2021 года. Новое постановление правительства призвано закрепить его, сделать процесс быстрее и обеспечить возможность получения кредитов с господдержкой максимальному числу малых и средних предприятий.

Поручительство по кредиту предоставляется мгновенно в «одном окне» банка вместе с кредитом. Таким образом, бизнесу не придется дополнительно обращаться в Корпорацию МСП и дожидаться одобрения.

За почти три месяца под поручительство Корпорации МСП выдано более 1,5 тыс. кредитов на сумму 12,7 млрд рублей. При этом каждый четвёртый кредит выдан предпринимателям из числа пострадавших отраслей.

Средняя процентная ставка составляет 10%, без механизма она была бы минимум на 1,5% выше. В портфеле 97% – это компании малого и микробизнеса.

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