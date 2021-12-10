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Арендодателей заставят регистрировать все договора в государственной информсистеме

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минстрой планирует обязать арендодателей регистрировать все договора по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, компаниям — до 50 тыс. рублей.

Арендодателей заставят регистрировать все договора в государственной информсистеме

Владельцы помещений, машиномест и их арендаторы должны будут, согласно документу законопроекта, в течение месяца с момента заключения договора разместить информацию об их сроках и размере платы в государственной информсистеме,  сообщил «Коммерсантъ».

Через эту систему и будут вестись все расчеты. Сейчас из-за стихийного рынка аренды жилья бюджет недополучает до 162 млрд в год.

Главная задача этой системы — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Стимулом для арендаторов регистрировать договоры станут штрафы. Минстрой предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подразумевающие штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2,5 тыс. рублей для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для юрлиц.

Классифайды опасаются, что обязательное требование использовать ГИС вызовет обратный эффект: россияне продолжат и дальше скрывать сведения.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений Amulex.ru Галина Гамбург отметила, что сейчас это крайне сложно контролировать в нынешних условиях, что может привести к необоснованному привлечению граждан к административной ответственности.

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Фото на обложке: Roman Babakin / Shutterstock

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