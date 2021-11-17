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В России запретят господдержку компаний, владельцы акций которых зарегистрированы в офшорах

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает возможность получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций компаниями, 25% и более акций которых принадлежит владельцам из офшоров, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В России запретят господдержку компаний, владельцы акций которых зарегистрированы в офшорах

Согласно документу, на госсубсидии и бюджетные инвестиции не смогут рассчитывать российские компании, которые на 25% и более прямо или косвенно принадлежат офшорным компаниям. На данный момент действует ограничение в 50%. С 1 января 2023 года этот порог будет снижен в два раза.

При определении доли, принадлежащей зарегистрированным в офшорах владельцам, предлагается не учитывать обращающиеся на организованных торгах акции.

Одновременно Минфину предоставляется возможность утверждать перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ. Компании оттуда, а также российские компании, которые на 50% и более принадлежат компаниям из стран, включенных в этот перечень, не смогут рассчитывать на госсубсидии.

Документ разработан в целях дальнейшего стимулирования деофшоризации в РФ. Изменения направлены на минимизацию негативного влияния иностранных ограничительных мер, которые могут приводить к нарушению реализации прав российских собственников с офшорным владением активами в России (невозможности распоряжением активами, выплаты дивидендов и др.), отмечается в пояснительной записке.

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Фото на обложке: Aleksei Golovanov / Shutterstock

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