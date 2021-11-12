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Для 20 тысяч небольших компаний отменят обязательный аудит

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство отменит для небольших компаний обязательный аудит, что освободит их они от нагрузки примерно в 10 млрд рублей в год. Проверки не отменяются только для компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и для компаний с госучастием.

Для 20 тысяч небольших компаний отменят обязательный аудит

Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов, которые позволят отдельным непубличным акционерным обществам не проводить обязательный аудит, сообщили «Известия». Изменения в законодательство одобрены на заседании правительства 11 ноября 2021 года. Если документы примет Госдума, то новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года. 

Как пояснил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, ежегодные проверки не отменяются только для компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет. Согласно уже принятому закону об аудиторской деятельности, который вступит в силу с января 2022 года, они будут обязаны привлекать только аудиторские организации.

«Гибкие условия в отношении небольших акционерных обществ, дающие возможность не проводить обязательный аудит, позволят бизнесу сократить издержки. Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации деятельности непубличных акционерных обществ», — отметил Торосов.

Непубличные компании, освобожденные от обязательного аудита, смогут проводить его по предложению совета директоров. Если будет принято соответствующее решение, оно должно быть включено в повестку дня годового общего собрания акционеров, на котором будет назначена аудиторская организация или индивидуальный аудитор, пояснил чиновник.

По данным члена генерального совета «Деловой России» Павла Гагарина, сейчас в РФ около 20 тыс. компаний, которые будут освобождены от обязательного аудита. По его оценке, стоимость реального аудита в зависимости от региона и объема работы колеблется от 300 до 700 тыс. рублей. Таким образом небольшие компании смогут сэкономить порядка 10 млрд рублей в год.

По мнению директора по корпоративному управлению «Просперити Кэпитал Менеджмент» Дениса Спирина, предлагаемые законопроектом изменения — позитивный шаг, поскольку для небольших непубличных акционерных обществ проведение аудита всегда было не более чем формальностью.

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Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, для микропредприятий, например, когда в штате состоит всего один сотрудник, проводить ежегодный аудит далеко не всегда экономически оправдано. По его словам, в условиях пандемии и падения выручки освободить небольших непубличных игроков от аудита — логично.

Негатив от такой меры может быть только для аудиторских компаний, которые лишатся части заработка, считает создатель инвесткомпании Klopenko Group Егор Клопенко.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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