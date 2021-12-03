Правительство и ЦБ по поручению Путина разработают меры стимулирования розничных инвесторов

Правительство и Банк России по поручению Владимира Путина разработают меры стимулирования розничных инвесторов. Они в частности будут касаться вложений в негосударственные пенсионные фонды и ценные бумаги российских компаний.

Поручения Владимира Путина в адрес правительства и Банка России опубликованы на сайте Кремля и должны быть выполнены до 15 июля 2022 года. Поручения были подготовлены по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!».

Президент поручил разработать налоговые льготы в виде вычета по налогу на доход физических лиц (НДФЛ) в частности для тех, кто вкладывается в ценные бумаги российских компаний. Также среди поручений – создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды по аналогии со страхованием банковских вкладов.

Кроме того, Путин поручил подумать над возможностью софинансирования долгосрочных накоплений россиян из федерального бюджета.

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