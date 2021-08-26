Индикатор переоцененности американских компаний достиг критически высокой отметки

Так называемый «индикатор Уоррена Баффета», говорящий о переоцененности американских компаний, достиг критически высокой отметки. Сейчас он находится на уровне 205%. На уровне ~135% в конце 90-х случился крах пузыря доткомов, а на ~110% – мировой финансовый кризис 2008 года.
О том, что сложившаяся на фондовом рынке ситуация свидетельствует о скором его обвале, пишет Business Insider. Издание взяло за основу своих выводов так называемый «индикатор Уоррена Баффета».
Wilshire 5000 Total Market – это индекс, показывающий стоимость всех компаний на рынке США. Сумму делят на ВВП страны – получается процентное соотношение. На текущий момент индекс говорит о стоимости фондового рынка США в 46,7 трлн долларов. ВВП США во втором квартале составил $22,72 трлн.
При делении одного значения на другое получается, что стоимость всего фондового рынка США на 205% превышает внутренний валовый продукт – это говорит о слишком завышенной стоимости акций.
Как видно на графике, на уровне ~130% индикатор находился в конце 90-х – начале двухтысячных, когда случился крах пузыря доткомов, а на уровне ~110% – в 2008 году, когда произошел мировой финансовый кризис.
Уоррен Баффет неоднократно называл этот индикатор «лучшим и единственным показатель стоимости рынка».
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