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Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство России утвердило стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Документ разрабатывался совместно с Центробанком, регулятор поддерживает эти планы.

Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок России

Среди инициатив — инвесторам и бизнесу из дружественных стран упростят доступ на российский фондовый рынок, узнали «Известия».

Документом также предлагается улушить налоговые условия для иностранцев, в том числе в сфере удаленной идентификации. В планах также развитие выпуска ценных бумаг в российской юрисдикции зарубежными компаниями.

Мосбиржа и брокеры поддержали инициативы. Игроки отметили: основной плюс — в повышении ликвидности, а наиболее привлекательным российский рынок будет для инвесторов из Азии и Ближнего Востока.

Банкам из дружественных стран также могут разрешить открывать в России свои филиалы. Филиал открыть гораздо проще: они не обязаны каждый месяц отчитываться перед регулятором, создавать резервы и соблюдать многие другие требования. В будущем это поможет привлекать иностранные инвестиции. 

Фото на обложке: Standret / Shutterstock

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